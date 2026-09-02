۱۰ درصد بافت تاریخی یزد موقوفه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا صادقی، شب چهارشنبه در همایش تجلیل از یاوران وقف در استان یزد که با حضور واقفان، خیران، متولیان موقوفات و جمعی از مسئولان برگزار شد، با قدردانی از واقفان و خیران اظهار کرد: وقف و صدقه جاریه، سنتی نبوی و میراثی ارزشمند است که آثار و برکات آن برای سال‌های متمادی در جامعه باقی می‌ماند.

وی با قدردانی از حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، افزود: راهنمایی‌ها، توصیه‌ها و حمایت‌های ایشان در طول سال‌های گذشته همواره برای مجموعه اوقاف استان راهگشا بوده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد همچنین از همراهی مسئولان و دستگاه‌های مختلف در زمینه مستندسازی موقوفات قدردانی کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم اوقاف در سال‌های اخیر، مستندسازی موقوفات و تثبیت مالکیت آنها بوده است.

صادقی با اشاره به وضعیت اسناد موقوفات استان تصریح کرد: زمانی که فعالیت خود را در استان یزد آغاز کردیم، حدود ۶۷ درصد موقوفات فاقد سند بودند و امروز این میزان به حدود ۴۷ درصد رسیده است؛ یعنی طی سه سال، ۲۰ درصد از موقوفات مستندسازی شده‌اند.

وی ادامه داد: با وجود این پیشرفت، هنوز فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب داریم، اما استان یزد طی این سال‌ها همواره رتبه نخست کشور را در حوزه مستندسازی موقوفات داشته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد گفت: سال گذشته حدود چهار هزار سند برای موقوفات صادر شد و امسال نیز در پنج ماه نخست سال، بیش از دو هزار سند صادر شده است.

صادقی یکی دیگر از مشکلات حوزه وقف را تثبیت وقفیت و اثبات وقف‌نامه‌ها عنوان کرد و افزود: پرونده‌های متعددی در محاکم قضایی در زمینه اثبات وقفیت وجود دارد و در مواردی که وقفیت موقوفات مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، ناچار به پیگیری موضوع از مسیر قضایی هستیم.

وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: اجرای این قانون می‌تواند به شفاف‌سازی وضعیت موقوفات و آشکار شدن برخی مسائل پنهان کمک کند و زمینه احیا و اجرای نیت واقعی واقفان را فراهم آورد.

رشد درآمد موقوفات یزد

صادقی در ادامه با اشاره به رشد درآمد موقوفات استان یزد بیان کرد: درآمد موقوفاتی که تحت تصرف و مدیریت اوقاف استان قرار دارند، از حدود یک میلیارد تومان در سالی که فعالیت خود را آغاز کردیم، به حدود ۳۶۰ میلیارد تومان در سال گذشته رسیده و امیدواریم این رقم امسال به بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

وی با بیان اینکه بسیاری از موقوفات استان، حتی موقوفات کوچک، دارای ظرفیت اقتصادی مناسبی هستند، افزود: یزد با وجود وسعت جغرافیایی محدود، در زمره استان‌های برتر کشور در حوزه درآمد موقوفات قرار دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد با بیان اینکه بخش زیادی از ظرفیت موقوفات هنوز فعال نشده است، تصریح کرد: در حال حاضر تنها حدود ۳۰ درصد موقوفات استان مورد بهره‌برداری قرار گرفته و ۷۰ درصد موقوفات همچنان بلااستفاده است و این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی ما محسوب می‌شود.

صادقی ادامه داد: بخشی از این موقوفات به دلیل فرسودگی یا از دست دادن قابلیت انتفاع، نیازمند تغییر کاربری هستند تا بتوان از ظرفیت آنها در حوزه‌های مسکونی، تجاری و سایر بخش‌های مورد نیاز جامعه استفاده کرد.

اوقاف آماده مشارکت با بخش خصوصی برای احیای موقوفات

وی با تأکید بر ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه احیای موقوفات گفت: ما از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استقبال می‌کنیم و آماده‌ایم زمین‌های موقوفه را در چارچوب ضوابط قانونی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهیم تا با ساخت‌وساز و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها، هم سرمایه‌گذار منتفع شود و هم درآمد موقوفات افزایش یابد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد یکی از نمونه‌های این رویکرد را اجرای یک طرح مسکونی در یزد عنوان کرد و گفت: در این پروژه که عملیات آن حدود سه سال قبل آغاز شد، ۴۱ واحد احداث شده و به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد. بخشی از واحدها متعلق به سرمایه‌گذار و بخشی نیز متعلق به وقف است و درآمد حاصل از این طرح می‌تواند برای اجرای نیت واقف هزینه شود.

صادقی با اشاره به ظرفیت اراضی موقوفه در محدوده شهر یزد خاطرنشان کرد: در سطح شهر یزد بیش از ۳۰۰ قطعه زمین موقوفه با مساحت‌های قابل توجه وجود دارد که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب و ورود سرمایه‌گذاران، آنها را از حالت بلااستفاده خارج کرد.

۱۰ درصد بافت تاریخی یزد از موقوفات است

وی همچنین با اشاره به ظرفیت موقوفات در بافت تاریخی یزد گفت: حدود ۱۰ درصد بافت تاریخی یزد از موقوفات است و متأسفانه بخشی از این اماکن به دلیل بلااستفاده ماندن در معرض فرسودگی و تخریب قرار گرفته‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد افزود: اوقاف آمادگی دارد این اماکن را در چارچوب ضوابط قانونی و در قالب مشارکت با بخش خصوصی احیا و وارد چرخه بهره‌برداری کند تا ضمن حفظ بناهای تاریخی، درآمد حاصل از آنها نیز در مسیر اجرای نیت واقفان هزینه شود.

صادقی با اشاره به برخی آب‌انبارها و بناهای تاریخی موقوفه اظهار کرد: نمونه‌هایی وجود دارد که بخش خصوصی با ورود به این حوزه، نسبت به احیای بناهای موقوفه اقدام کرده و می‌توان از این ظرفیت برای حفظ آثار تاریخی و ایجاد ارزش اقتصادی استفاده کرد.

وی تأکید کرد: بسیاری از باغ‌ها، اماکن و بناهای موقوفه در بافت تاریخی یزد نیازمند احیا هستند و اوقاف آمادگی دارد این اماکن را در قالب مشارکت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

احیای موقوفات؛ راهی برای تقویت خدمات فرهنگی و اجتماعی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد گفت: اگر بتوانیم میزان بهره‌برداری از موقوفات را از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد برسانیم، بخش قابل توجهی از نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه از محل درآمد همین موقوفات قابل تأمین خواهد بود.

صادقی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان، واقفان، خیران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، زمینه احیای موقوفات غیرفعال استان فراهم شود و این سرمایه‌های ماندگار بیش از گذشته در مسیر اجرای نیت واقفان و خدمت به مردم قرار گیرد.