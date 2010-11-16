به گزارش خبرنگار مهر، بدنبال رای موقت کمیته انضباطی پیرامون ممنوع المصاحبه بودن علی دایی سرمربی پرسپولیس، امروز رای نهایی در خصوص محرومیت وی از سوی کمیته انضباطی صادر خواهد شد و وضعیت علی دایی برای مصاحبه با رسانه های گروهی مشخص می شود.

شواهد و قرائن حاکی از آن است که کمیته انضباطی با توجه به همکاری علی دایی طی یک هفته گذشته در خصوص مصاحبه نکردن با رسانه های گروهی، محرومیت حداقلی را (یک جلسه) برای وی در نظر بگیرد و با توجه به سپری شدن این محرومیت در دیدار برابر مس کرمان، محرومیت ممنوع المصاحبه بودن دایی را باید پایان یافته تلقی کرد.

گفته می‌شود کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به سرمربی پرسپولیس تذکر داده است که در مصاحبه هایش پیرامون اختیارات فنی صحبت کند و از پرداختن به موارد دیگر خودداری کند.

علی دایی پس از دیدار با نفت تهران و بدنبال انتقاد از مسئولان فدراسیون فوتبال و وضعیت داوری فوتبال کشور از سوی کمیته انضباطی ممنوع المصاحبه شده بود. وی به دلیل همین محرومیت پس از پایان دیدار با مس کرمان از گفتگو با رسانه های گروهی عذرخواهی کرد.