ساخت مسجد در منطقه صفر/ مسجدنیویورک مهمترین خبر دینی سال نام گرفت؛ دین در سال 2010

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارها و نظرسنجی های انجمن خبرنگاران حوزه دین در ایالات متحده به طراح اصلی ایده ساخت این مرکز اسلامی و مسجد عنوان خبرسازترین فرد سال 2010 اطلاق شده و توجه نسبت به این موضوع حتی از پاپ بندیکت، سارا پیلین و امدادرسانهای زلزله هائیتی نیز فراتر رفته است.

پروژه ساخت این مسجد که به "پارک 51" شهرت یافته هنوز تامرحله تکمیل و حتی ساخت و ساز اولیه فاصله بسیاری دارد اما خبر آن طی هفته ها به ویژه در سالگرد انفجارهای یازدهم سپتامبر تیتر بسیاری از رسانه های آمریکا بود که این امر با مداخله اوباما در موضوع و اظهار اینکه مسلمانان از حق ساخت محل عبادت خود برخوردارند به نوعی به اوج رسید.

اما سایر رهبران سیاسی این پیشنهاد را در مغایرت با احساسات آمریکاییهایی قرار دادند که خانواده و دوستان خود را در نتیجه حملات یازدهم سپتامبر از دست داده اند.

مسلمانان و مدافعان این پروژه تأکید کرده اند به قربانیان حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر احترام گذاشته و در میان کشته شدگان این حوادث تعدادی مسلمان نیز بوده اند. اما مخالفان ادعای مخالفت خود را برپایه نزدیکی محل ساخت این مسجد با محل انفجارهای یازدهم سپتامبر یا " منطقه صفر" قرار داده و اصرار می کنند که این مسجد باید از محل کنونی منتقل شود.

پروژه "پارک 51" که از ابتدا به "ابتکار قرطبه" شهرت داشت، قرار بود یک مرکز اسلامی 13 طبقه باشد که بعد اعلام شد که این مرکز اسلامی در 16 طبقه ساخته می شود.

قرار است قسمت اعظم این تسهیلات اسلامی به روی عموم مردم باز باشد، این ساختمان یک مرکز ترویج گفتگوی ادیان دربرداشته و فضایی را به اقامه نمازجماعت مسلمانان اختصاص می دهد از این رو اکنون از این پروژه در رسانه‌های جهان با عنوان " مسجد منطقه صفر" یاد می شود، باوجودی که بسیاری از مفسران اشاره کرده اند این تسهیلات نه تنها مسجد است و نه در منطقه صفر قرار دارد.

ایده ساخت این مسجد برای جایگزین یک ساختمان متعلق به دهه 1850 مطرح شد که پیش از آنکه در حملات یازدهم سپتامبر تخریب شود از سوی کارخانه کت برلینگتون مورد استفاده قرار می گرفت.

ابعاد بین دینی این مرکز اسلامی فرهنگی دربرگیرنده یک سالن با ظرفیت 500 نفر، آمفی تئاتر، مرکز هنرهای زیبا، باشگاه ورزشی، استخر، زمین بسکتبال، مهدکودک، کتابفروشی، مدرسه آشپزی، استودیو هنری، رستوران، یادبود قربانیان یازدهم سپتامبر و فضایی برای اقامه نماز جماعت مسلمانان با ظرفیت 2 هزار نفری است.

از ابتدا طرح ساخت این مسجد یا مرکز فرهنگی اسلامی در دسامبر سال 2009 مطرح شد، آنهم در محلی که مسلمانان پیش از این هم برای اقامه نمازاز آن استفاده می کردند.

نخستین واکنشها به این پروژه رسانه ای نشد و در آن زمان تنها یک مفسر محافظه کار یک پوشش مثبت از آن ارائه داد. اما زمانی که قرار شد طرح ساخت آن از سوی هئیت اجتماعی محلی در ماه می سال 2010 بررسی شود رسانه ها به شدت آن را مورد توجه قرار دادند و نخستین بارقه های مخالفت با ستادی که از سوی وبلاگ نویسان راه اندازی شده بود شکل گرفت.

درمیانه بحثهایی که در رابطه با ساخت و ساز این مسجد مطرح شد بسیاری از مخالفان مسئله انتقال محل ساخت را پیشنهاد کردند که این امر از سوی مسلمانان مورد پذیرش واقع نشده و مجری طرح اعلام کرد که ما هیچ تصمیمی مبنی بر منتقل کردن مسجد به محل دیگر نداریم.

در روزهای پایانی سال 2010 نیز گزارشهایی مبنی بر مداخله عربستان و وکیل منتسب به خانواده سلطنتی سعودی در پروژه انتقال محل ساخت مسجد منتشر شد که چندی بعد از سوی کنسول عربستان در واشنگتن مورد تکذیب قرار گرفت.

اگرچه مخالفت ساکنان نیویورک با این پروژه بعد رسانه ای وسیعی به خود اختصاص داد اما بسیاری از رسانه ها از حمایت رهبران ادیان مختلف و همچنین شهردار نیویورک با این پروژه غافل نبوده و هرازگاهی با لحنی تلخ و رویکردی منفی این موضوع را به مخاطبان خود گوشزد می کنند.

گروه های مسلمان سراسر آمریکا نیز برای پاسخ به این رویکردهای منفی هفته ای را در طول ماه اکتبر درنظر گرفته تا در یک اقدام سراسری مساجد سراسر آمریکا را به روی مردم گشوده و در راستای از بین بردن باورهای منفی میان مسلمانان اقدام مؤثری انجام دهند.

نظرسنجیهای انجام شده در سال گذشته میلادی نشان می دهد که بیشتر مردم آمریکا و ساکنان نیویورک با ساخت مسجدی در نزدیکی محل انفجارهای یازدهم سپتامبر مخالف هستند. این درحالی است که موضوع ساخت این پروژه از موضوعاتی بوده که بسیاری از مردم اخبار مرتبط با آن را در رسانه های خبری به دقت دنبال کرده اند.

باوجود عدم عقب نشینی مسلمانان از ساخت این مرکز اسلامی، بسیاری تصور می کنند امید به ساخت مرکز اسلامی پیشنهاد شده بسیار کم و مبهم است.

اما جدا از تظاهراتی که هراز گاهی برگزار می‌شود، لحن جنجال‌برانگیز متعصبان در مخالفت با ساخت این مسجد که طی ماه های آگوست و سپتامبر به اوج خود رسیده بود به نوعی فروکش کرده و به نظر می‌رسد هیچ مانع دولتی برای ساخت این مسجد وجود نداشته باشد. اگرچه روند ساخت و ساز این پروژه متوقف نشده اما با کندی پیش می رود .

مجری این طرح اظهار داشته است که شاید ساخت و ساز با فاصله زمانی سه سال آغاز شود. ستاد جمع آوری بودجه و کمکهای مسلمانان برای ساخت این مسجد هنوز فعال نشده است و مجری طرح اظهار داشته درنظر دارد قسمت اعظم بودجه مورد نیاز را با فروش نوعی اوراق بهادار در بانکداری اسلامی وام بگیرد. این برنامه نه چندان بلند مدت به متولیان و طراحان اصلی ایده ساخت مسجد زمان بیشتری می‌دهد تا ساخت این مسجد را بیشتر در اذهان مردم آمریکا نهادینه کنند.