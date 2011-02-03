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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۱۶

به دنبال بارندگیهای اخیر؛

حجم آب سد رئیسعلی دلواری 280 درصد افزایش یافت

حجم آب سد رئیسعلی دلواری 280 درصد افزایش یافت

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: به دنبال بارندگیهای اخیر این استان حجم ذخیره آب سد رئیسعلی دلواری 280 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، شاهپور رجایی بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: حجم ذخیره این سد پیش از بارندگی 45 میلیون متر مکعب بود که اکنون به 118 میلیون متر مکعب رسیده است.

وی اظهار داشت: سد رئیسعلی دلواری با حجم مخزن 685 میلیون متر مکعب تنها سد ذخیره ای استان است که 24 هزار هکتار از مزارع دشت شبانکاره و دشت گور را آبیاری می کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: میزان ذخیره فعلی آب سد رئیسعلی دلواری تا پایان شهریور آینده جوابگوی آب مورد نیاز این مزارع کشاورزی است.

رجایی اظهار داشت: سد رئیسعلی دلواری از مهمترین طرح های سد سازی کشور است که علاوه بر تامین آب مزارع سیلابها را کنترل و از آسیب به اراضی و نخلستانها جلوگیری می کند.

کد مطلب 1245018

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