حجم آب سد رئیسعلی دلواری 280 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، شاهپور رجایی بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: حجم ذخیره این سد پیش از بارندگی 45 میلیون متر مکعب بود که اکنون به 118 میلیون متر مکعب رسیده است .

وی اظهار داشت: سد رئیسعلی دلواری با حجم مخزن 685 میلیون متر مکعب تنها سد ذخیره ای استان است که 24 هزار هکتار از مزارع دشت شبانکاره و دشت گور را آبیاری می کند .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: میزان ذخیره فعلی آب سد رئیسعلی دلواری تا پایان شهریور آینده جوابگوی آب مورد نیاز این مزارع کشاورزی است .