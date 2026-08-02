حجت الاسلام سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هفته ملی مهارت اظهار کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امکانات و بسترهای بسیار ارزشمندی را در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای جوانان و جویندگان کار فراهم کرده است که باید از این ظرفیت‌های بی‌نظیر به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

امام جمعه دیّر با ابراز تاسف از عدم مراجعه برخی از جوانان به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای تصریح کرد: متاسفانه با وجود فراهم بودن امکانات کارگاهی و آموزشی رایگان، مراجعات جوانان و خانواده‌ها به این مراکز کمتر از حد انتظار است؛ در حالی که بسیاری از مراجعانِ جویای کار، فاقد مهارت‌های عملی و فنی لازم برای ورود به بازار کار هستند.

وی با تاکید بر فرمایشات و رهنمودهای رهبر شهید انقلاب و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در خصوص ارزش کار و مهارت‌آموزی، افزود: از تمامی خانواده‌ها، جوانان و به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دعوت می‌کنم که در کنار مدارک تحصیلی خود، حتماً یک مهارت کاربردی را فرا بگیرند تا زمینه اشتغال پایدار آنان فراهم شود.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت امنیت شغلی کارگران در برخی صنایع و شرکت‌های منطقه گفت: متاسفانه برخی شرکت‌ها و پیمانکاران با انعقاد قراردادهای موقت و سه ماهه، امنیت شغلی کارگران زحمت‌کش را به مخاطره می‌اندازند و هر زمان که اراده کنند، به بهانه‌های مختلف آنان را تعدیل یا برکنار می‌کنند.

وی تاکید کرد: راهکار اساسی برای مقابله با این معضل و دستیابی به اشتغال پایدار، کسب مهارت و حرکت به سمت کارآفرینی است، اگر جوانی دارای تخصص و مهارت فنی باشد، نه تنها وابسته به استخدام در شرکت‌ها نخواهد بود، بلکه می‌تواند با راه‌اندازی کسب‌وکار مستقل، زمینه اشتغال چندین نفر دیگر را نیز فراهم سازد.