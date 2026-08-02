به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های تنیس روی میز اسمش سوئد در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان برگزار می شود. نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی نمایندگان ایران در این مسابقات هستند که به ترتیب در این دو رده سنی شرکت می کنند.

رقابت های اسمش سوئد در رده سنی بزرگسالانی ۱۷ تا ۲۵ مرداد برگزار می شود و در رده سنی جوانان هم شرکت کنندگان ۲۳ تا ۲۵ مرداد با هم به رقابت می پردازند.

نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی از جمله پینگ پنگ بازان اعزامی ایران به بازی های آسیایی هستند که در راستای آماده سازی برای این بازی ها در رقابت های اسمش سوئد شرکت می کنند.