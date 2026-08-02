  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۹

در راستای آماده‌سازی آسیایی؛

نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی در مسابقات اسمش سوئد شرکت می‌کنند

نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی در مسابقات اسمش سوئد شرکت می‌کنند

حضور در رقابت‌های تنیس روی میز اسمش سوئد که از رویدادهای معتبر فدراسیون جهانی به حساب می‌آید، در برنامه آماده‌سازی نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی پیش از شرکت در بازی‌های آسیایی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های تنیس روی میز اسمش سوئد در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان برگزار می شود. نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی نمایندگان ایران در این مسابقات هستند که به ترتیب در این دو رده سنی شرکت می کنند.

رقابت های اسمش سوئد در رده سنی بزرگسالانی ۱۷ تا ۲۵ مرداد برگزار می شود و در رده سنی جوانان هم شرکت کنندگان ۲۳ تا ۲۵ مرداد با هم به رقابت می پردازند.

نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی از جمله پینگ پنگ بازان اعزامی ایران به بازی های آسیایی هستند که در راستای آماده سازی برای این بازی ها در رقابت های اسمش سوئد شرکت می کنند.

کد مطلب 6901707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها