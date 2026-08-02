به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی در حاشیه بهرهبرداری از جایگاه سوخت فاز ۸ پردیس اظهار کرد: نزدیک به ۴۰ هزار نفر از شهروندان در فاز ۸ ساکن هستند و راهاندازی جایگاه عرضه سوخت یکی از مطالبات اصلی آنان بود.
وی افزود: این موضوع در سفر استاندار تهران به شهرستان پردیس در قالب نظام مسائل شهرستان مطرح شد و با دستور استاندار، رفع موانع و راهاندازی این جایگاه در دستور کار قرار گرفت.
فرماندار پردیس با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: با پیگیری مستمر فرمانداری و همکاری ادارهکل حفاظت محیطزیست استان، شرکت پخش فرآوردههای نفتی و پلیس راه، این پروژه پس از هشت سال بلاتکلیفی به بهرهبرداری رسید.
طاهرخانی با اشاره به برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای سوخترسانی در شهرستان، خاطرنشان کرد: جلساتی برای احداث جایگاه سوخت در فاز ۱۱ پردیس نیز برگزار شده و پس از مکانیابی و جذب سرمایهگذار، این پروژه نیز اجرایی خواهد شد.
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