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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۷

جایگاه سوخت فاز ۸ پردیس پس از ۸ سال به بهره‌برداری رسید

جایگاه سوخت فاز ۸ پردیس پس از ۸ سال به بهره‌برداری رسید

پردیس- جایگاه سوخت فاز ۸ شهر پردیس پس از هشت سال بلاتکلیفی با پیگیری فرمانداری و همکاری دستگاه‌های مرتبط به بهره‌برداری رسید تا یکی از مطالبات ساکنان این منطقه محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی در حاشیه بهره‌برداری از جایگاه سوخت فاز ۸ پردیس اظهار کرد: نزدیک به ۴۰ هزار نفر از شهروندان در فاز ۸ ساکن هستند و راه‌اندازی جایگاه عرضه سوخت یکی از مطالبات اصلی آنان بود.

وی افزود: این موضوع در سفر استاندار تهران به شهرستان پردیس در قالب نظام مسائل شهرستان مطرح شد و با دستور استاندار، رفع موانع و راه‌اندازی این جایگاه در دستور کار قرار گرفت.

فرماندار پردیس با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: با پیگیری مستمر فرمانداری و همکاری اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و پلیس راه، این پروژه پس از هشت سال بلاتکلیفی به بهره‌برداری رسید.

طاهرخانی با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های سوخت‌رسانی در شهرستان، خاطرنشان کرد: جلساتی برای احداث جایگاه سوخت در فاز ۱۱ پردیس نیز برگزار شده و پس از مکان‌یابی و جذب سرمایه‌گذار، این پروژه نیز اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 6905873

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