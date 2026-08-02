خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: جاده‌های منتهی به کربلای معلی، این روزها فراتر از یک مسیر پیاده‌روی، به کانون تبلور اراده‌ها و تجلی‌گاه تمدن نوین اسلامی بدل شده است. در میان ۵۷ موکب استان یزد که خستگی را از تن زائران می‌زدایند، دو موکب با تمرکز بر پیوست‌های فرهنگی، نگاهی نو به خدمت‌رسانی دارند.

یزدی‌ها امسال نه تنها در اسکان و پذیرایی، بلکه در مهندسی فرهنگی سفر اربعین، نقشی پررنگ ایفا کرده‌اند؛ روایتی که از مرزهای مهران تا اعماق مسیر پیاده‌روی، در پیوند میان نسل‌های دیروز و امروز رقم می‌خورد.

اربعین، تجلی‌گاه استقامت

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ۱۶ وقف اربعین مردم دارالعباده یزد گفت: مواکب و مراکز خدمت‌رسانی اوقاف یزد که در مرزها و به طور ویژه در شهر «شباب» ایلام مستقر شدند، اربعین را نه یک رویداد گذرا، بلکه «گمانوری برای ظهور و نماد استقامت تمدنی خواند.

حجت‌الاسلام رضا صادقی، با تأکید بر اینکه خدمت به زائران اباعبدالله(ع) در نقطه استراتژیک ایلام، توفیقی الهی برای خادمان یزدی است، اظهار داشت: اربعین، میعادگاه تبیین معارف اهل‌بیت(ع) است. ما در موکب‌های اوقاف، تنها به دنبال رفع نیازهای رفاهی نبودیم، بلکه تلاش کردیم در کنار اسکان شایسته، بذر روحیه انتظار و مقاومت را در دل‌های زائران بکاریم.

وی خاطرنشان کرد: این حرکت عظیم و حماسی اربعین حسینی خط بطلانی بر جبهه استکبار و تبلوری از وفاداری نسل جدید به آرمان‌های عاشورایی است.

اجرای پویش «باید برخاست» در موکب یزد، حسینیه ایران

در ادامه این تلاش‌های فرهنگی، شهرداری یزد با رویکردی عملیاتی و با هدف اثرگذاری عمیق بر زائران، حسینیه‌ای با نام «یزد، حسینیه ایران» را در شهر شباب برپا کرده است.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار نیروهای شهری و خدماتی یزد در مرز مهران و شهر شباب، تشریح کرد: تلاش کردیم حسینیه‌ای فعال برپا کنیم که در آن، علاوه بر اقامه نمازهای جماعت، محافل عزاداری و سخنرانی‌های بصیرتی برپا باشد.

مصطفی زارع‌زاده با معرفی پویش «باید برخاست» به عنوان محور اقدامات فرهنگی این موکب، افزود: زائران در این محل موقت پیاده‌روی اربعین با دریافت نمادهای مقاومت، از جمله تصویر رهبر شهید، پرچم‌ها و استیکرهای ویژه با شعار "قُوموا لِلّه"، قدم‌های خود را به نیت آقای شهید ایران قدم برمی‌دارند.

وی ادامه داد: این اقدامات، پیاده‌روی را از یک سفر آیینی، به یک حرکت هدفمند و پیوسته با جریان انقلاب تبدیل کرده است. پاسخگویی به سوالات متنوع و قرائت جمعی ادعیه، دیگر بازوهای فعالیت شهرداری در این حسینیه بوده است.

موکب شباب‌الحسن(ع) ؛ کودکان در مسیر عاشقی

اما در قلب این رویداد بزرگ، موکب «هیئت کودک شباب‌الحسن یزد» در مسیر کربلا، سنت‌شکنی فرهنگی کرده است و یک موکب خلاق محور برپا کرده است.

مسئول موکب کودکان و نوجوانان هیئت شباب‌الحسن(ع) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نوکری امسال به دستان پرتوان خادمان کودک و نوجوان سپرده شده است، گفت: این موکب در عمود ۷۸۰ از دهم تا هجدهم صفر، برپا می‌شود.

حجت‌الاسلام محمدحسین فردی نژاد ادامه داد: موکب ما رنگ‌وبوی متفاوتی دارد. ۴۴ خادم که نیمی از آن‌ها کودک و نوجوان هستند، روزانه در دو نوبت صبح از ۵ تا ۹ صبح و عصرها از ۵ تا ۱۰ شب فعال است.

وی ادامه داد: برخلاف موکب‌های سنتی، موکب شباب‌الحسن(ع) بر پایه بازی‌محوری بنا شده و طی ۸ شبانه روز، بیش از ۴۰ آیتم متنوع را اجرا خواهد کرد.

فردی نژاد خاطرنشان کرد: در این موکب بازی و خلاق محور آیتم های متعددی از جمله بازی، کاردستی، همخوانی، اجرای سرود، اجرای نمایش، اجرای نمایش عروسکی، اجرای مسابقات اجرای نذر آب توسط کودکان و پذیرایی کودکانه اجرا شده است.

وی با تاکید بر اینکه «نذر آب» امسال به چهارمین سال برگزاری خود رسیده است، افزود: این نذر در عمود ۷۸۰ اجرا می‌شود، در مجلس روضه‌خوانی با قدمت صدساله در یزد قلک‌های نذر آب امسال از بدرقه شدند.

مسئول موکب هیئت شباب‌الحسن علیه السلام یزد نیز گفت: سفره حضرت رقیه سلام الله علیهما نیز در محل موکب با کمک‌های جمع‌آوری شده در محل موکب برپا شد.

دیدن کودکان و نوجوانی که با اشتیاق قدم در مسیر پیاده‌روی اربعین گذاشتند و در مسیر اربعین حسینی حضور دارند، خدمت می‌کنند و در عین حال به زائران خسته لبخند هدیه می‌دهند، یعنی تمدن‌سازی از همان نقطه که دینداری آغاز می‌شود.

حضور موثر موکب‌های فرهنگی یزد در شهر شباب ایلام با محوریت جهاد تبیین و مسیر نجف به کربلا با محوریت کودکان، نشان داد که خدمت‌رسانی در اربعین، به توزیع غذا و اسکان خلاصه نمی‌شود بلکه خوراک روح و تقویت مسیر اربعین برای زمینه‌سازی ظهور و تربیت نسل آینده با فرهنگ مقاومت اصل ماجرا است.

وقتی مدیریتِ برنامه‌های فرهنگی از سطوح کلان اوقاف و شهرداری تا سطوح مردمی و خلاقانه هیئت شباب‌الحسن علیه السلام به هم پیوند می‌خورند، نتیجه‌اش تربیت نسلی است که اربعین را نه فقط یک مقصد، که یک مکتب می‌بیند. امروز در مسیر کربلا، از نذرهای کودکانه گرفته تا پویش‌های بصیرتی جوانان، یزد در حال نگارش تاریخ جدیدی از خدمت است؛ تاریخی که در آن، هر قدم زائر، پیوندی میان گذشته‌ی عاشورایی و آینده‌ی مهدوی است.