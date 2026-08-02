به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با اشاره به رویکردهای نوین مدیریت بحران در جهان اظهار کرد: امروز مدیریت بحران بیش از آنکه بر واکنش پس از وقوع حوادث متمرکز باشد، بر کاهش ریسک پیش از وقوع حادثه استوار است و توسعه شهری نیز باید با همین نگاه دنبال شود.

وی با معرفی بخشی از پروژه‌های شاخص سازمان، از جمله سامانه مدل‌سازی ریسک شهر تهران، پروژه مدیریت خطر مناطق، ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه، نقشه‌های پهنه‌بندی خطر سیلاب، شبکه لرزه‌نگاری درون‌گمانه‌ای و طرح جامع پدافند غیرعامل، گفت: این مطالعات با همکاری دانشگاه‌های معتبر کشور انجام شده و باید از مرحله پژوهش عبور کرده و در فرآیندهای شهرسازی، صدور مجوزها، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی شهری مورد استفاده قرار گیرند.

نصیری با تأکید بر اینکه توسعه شهری نباید متوقف شود، افزود: هدف، حرکت به سمت توسعه‌ای پایدار و مبتنی بر مدیریت ریسک است؛ به گونه‌ای که ضمن استمرار ساخت‌وساز و توسعه، از ایجاد ریسک‌های جدید جلوگیری شود و منابع محدود مدیریت شهری نیز به سمت پروژه‌هایی هدایت شوند که بیشترین نقش را در کاهش مخاطرات و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین بر ضرورت تدقیق مطالعات مخاطرات تا مقیاس بلوک و پلاک تأکید کرد و گفت: داده‌های علمی زمانی اثربخش خواهند بود که مبنای تصمیم‌گیری‌های اجرایی قرار گیرند و بتوان از آن‌ها در تعیین اولویت‌های نوسازی، توسعه زیرساخت‌ها، صدور پروانه‌های ساختمانی و توزیع هدفمند اعتبارات استفاده کرد.

در ادامه این نشست، نصرالله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده، بر ضرورت انعکاس این مطالعات در اسناد فرادست و طرح‌های توسعه شهری تأکید کرد و گفت: همزمان با بازنگری طرح جامع تهران، فرصت مناسبی فراهم شده است تا این داده‌ها در قالب احکام، ضوابط و استانداردهای اجرایی وارد نظام برنامه‌ریزی شهری شوند.

وی افزود: لازم است نتایج این مطالعات تا مقیاس طراحی شهری، صدور دستور نقشه و پروانه ساختمانی توسعه یابد و با همکاری دستگاه‌های تخصصی به استانداردهای اجرایی تبدیل شود.

به گفته وی، هرچه ارتباط این مطالعات با نظام بودجه‌ریزی و اجرای پروژه‌های شهری تقویت شود، امکان تحقق شهری تاب‌آورتر و ایمن‌تر نیز افزایش خواهد یافت.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین بر تداوم همکاری میان دو مجموعه تأکید کرد و اظهار داشت: استفاده از این داده‌ها در حوزه‌هایی همچون گسل‌ها، سیلاب، بافت‌های فرسوده، توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی و پروژه‌های طراحی شهری می‌تواند به ارتقای کیفیت محیط شهری و کاهش مخاطرات کمک کند.

در پایان این نشست، بر استمرار همکاری‌های مشترک، برگزاری جلسات تخصصی و تبدیل مطالعات علمی به ضوابط و پروژه‌های اجرایی تأکید شد. همچنین دو طرف بر این موضوع اتفاق‌نظر داشتند که تصمیم‌گیری‌های شهرسازی باید بیش از گذشته بر مبنای ارزیابی ریسک و داده‌های علمی انجام شود تا ضمن حفظ روند توسعه، تاب‌آوری شهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت افزایش یابد.