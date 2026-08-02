به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خواصی با اشاره به رویکرد سال ۱۴۰۵ پارک علم و فناوری استان زنجان اظهار کرد: راهبری اکوسیستم فناوری و ایجاد ارتباط میان صنایع و شرکت‌های فناور با هدف حل مسائل اساسی استان و کشور ، محور اصلی برنامه‌های پارک در سال جاری است. بر همین اساس، شرکت‌های فناور در قالب خوشه‌های تخصصی شامل ماشین‌آلات، برق و الکترونیک و انرژی سازماندهی شده‌اند تا با هم‌افزایی، راهکارهای فناورانه برای رفع چالش‌های موجود ارائه کنند.

رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان از تشکیل خوشه‌های تخصصی فناوری با هدف حل چالش‌های اساسی استان و کشور خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی و هوشمندسازی، می‌توان گام‌های مؤثری در کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری برداشت.

خواصی افزود: یکی از اهداف پارک این است که با استفاده از فناوری‌های توسعه‌یافته توسط شرکت‌های فناور، مصرف انرژی در صنایع را تا حدود ۷ درصد کاهش دهیم. خوشبختانه شرکت‌های مستقر در پارک از توانمندی لازم برای تحقق این هدف برخوردار هستند.

وی ادامه داد: نخستین نشست این خوشه‌ها با حضور فعالان حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته صنعتی برگزار شد که خروجی آن، آغاز همکاری‌های تخصصی برای ارائه راهکارهای فناورانه در زمینه دو ابرچالش آب و انرژی بود.

خواصی با اشاره به توانمندی شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری استان زنجان تصریح کرد: یکی از این شرکت‌ها در حوزه پایش برخط تجهیزات صنعتی فعالیت می‌کند و با تشخیص زودهنگام خرابی تجهیزات، امکان جلوگیری از اتلاف انرژی را فراهم می‌سازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از این فناوری در صنایعی همچون سیمان می‌تواند تا هفت درصد مصرف انرژی را کاهش دهد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از شرکت‌های فناور با بهره‌گیری از پردازش تصویر و هوش مصنوعی، سامانه هوشمند سورتینگ سیب‌زمینی را توسعه داده است که توانایی تفکیک محصولات سالم و ناسالم را دارد. با توجه به اینکه فساد یک سیب‌زمینی ناسالم می‌تواند موجب از بین رفتن حدود دو و نیم تن محصول در انبار یا سردخانه شود، استفاده از این فناوری نقش مؤثری در کاهش ضایعات، حفظ منابع آبی و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی خواهد داشت.

رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان همچنین به فعالیت شرکت دیگری در حوزه هوشمندسازی صنعت سیمان اشاره کرد و گفت: این شرکت با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های لحظه‌ای تجهیزات کارخانه، نقاط دارای بیشترین هدررفت انرژی و آب را شناسایی کرده و با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، راهکارهای اصلاحی برای کاهش مصرف ارائه می‌دهد. به‌کارگیری این فناوری در صنایع انرژی‌بر می‌تواند کاهش قابل توجهی در مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری به همراه داشته باشد.

خواصی تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در حل مسائل واقعی کشور، مسیر مؤثری برای مدیریت بهینه منابع و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی به شمار می‌رود.