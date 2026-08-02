ستاد دیه: ۲۱ هزار زندانی جرایم غیرعمد در انتظار آزادی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه اربعین حسینی هموطنانی که توفیق تشرف به عتبات عالیات را نداشتهاند بر حسب خواسته قلبی محبوب ملت ایران حضرت آیتالله العظمی خامنهای (ره) که در برهههای مختلف با حمایت مستقیم و ضمنی موضوع آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و کاهش حداکثری بدهکاران مالی گرفتار بند را مطرح و طی ۲۱ سال گذشته با واریز مبالغ ریالی به حساب ستاد دیه همیار این اقشار ضعیف بودند، جلوهای دیگر از ارادت و همراهی با آرمانهای آن امام شهید را به نمایش گذاشته و در اقدمات خودخوش با لبیک به پویش «استخلاص به تاسی از آقای شهید ایران» زمینهساز آزادی جمع بسیاری از مردان و زنان این سرزمین شدند که نه با ارتکاب اعمال مجرمانه بلکه به صرف تنگدستی در تسویه دیون شخصی رهسپار ندامتگاههای کشور شده بودند.
سید اسداله جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه کشور با تقدیر از این اقدام خداپسندانه، گفت: زائران ایرانی و عاشقان حسینی حاضر در مسیرهای منتهی به مشایه به نوعی با نصب تصویر امام خامنهای (ره) بر روی کولهپشتی و شالهای عزاداری و جمع دیگری از هموطنان که در سالجاری توفیق حضور در مسیر نورانی پیادهروی در عراق را نداشتهاند به نوعی دیگر زندهکننده یاد آن زعیم والامقامی هستند که رفع مشکل نیازمندان و به طور خاص زندانیان مستمند همواره در اولویتهای کاریشان بود.
وی ادامه داد: طبق آخرین آمار استعلام شده هماکنون ۲۱ هزار و ۹۴ زندانی جرایم غیرعمد در سطح زندانهای کشور تحمل حبس میکنند که در ایام پایانی ماه صفر و به تبعیت از رهبر شهید امت اسلامی از عموم خیرین خداجو دعوت میشود برای کاهش این جمعیت یاد شده همیار ستاد مردمی دیه باشند.
رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه کشور یادآور شد: پیش از این همزمان با مراسم وداع تاریخی و بدرقه دهها میلیونی رهبر شهید انقلاب ظرف مدت یک هفته زمینه آزادی ۸۵۰ زندانی بدهکار مالی در سراسر کشور فراهم شد که قابل اعتناست بسیاری از شکات و طلبکاران خصوصی به دلیل تاثیرات خود از شهادت امام خامنهای (ره) در مسیر آزادی و طی مراحل رسیدگی بیشترین همیاری را با گذشتهای بعضا چند میلیاردی خود داشتند و نقش مهمی در تعجیل شرایط آزادی افراد گرفتار حبس ایفا کردند.
نظر شما