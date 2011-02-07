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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۴۹

با حکم رئیس جمهور ؛

نیکزاد سرپرست وزارت راه و ترابری شد/ احتمال ادغام وزارت راه و مسکن

نیکزاد سرپرست وزارت راه و ترابری شد/ احتمال ادغام وزارت راه و مسکن

رئیس جمهوری اسلامی ایران علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی را با حفظ سمت به سرپرستی وزارت راه و ترابری منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم سرپرستی نیکزاد به شرح زیر است: با استناد اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مراتب تعهد، شناخت و سوابق مفید اجرایی به موجب این حکم جنابعالی با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری منصوب می‌شوید.
 
انتظار می‌رود در این مسئولیت خطیر با استفاده از ظرفیتهای علمی و تجربی کارشناسان و صاحبنظران ارجمند و بهره‌گیری از همکاری مدیران و پرسنل خدوم آن وزارتخانه اهتمام لازم بکار بندید.
 
موفقیت جنابعالی را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) مسئلت دارم.
 
با انتصاب وزیر مسکن به عنوان سرپرست وزارت راه احتمال ادغام این دو وزارتخانه تقویت شده است.

کد مطلب 1248339

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