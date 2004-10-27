جشنواره ايمپكت هلند برگزار شد



يكي از آثار ارائه شده در جشنواره ايمپكت

از امروز تا 10 آبان ، پانزدهمين جشنواره جهاني ايمپكت در اوترشت هلند برگزار مي شود . طي اين پنج روز در جشنواره ايمپكت اخرين نوآوري ها و دستاوردهاي هنري و تكنيكي درزمينه هنرهاي ديداري - شنيداري به نمايش گذاشته مي شود .

از جمل آثارارائه شده در اين جشنواره مي توان به موسيقي ، فيلم ، چيده مان ، رسانه هاي ديجيتال و پرفورمانس ااشاره كرد .

جشنواره ايمپكت همواره به عنوان محلي براي معرفي هنرمندان و استعداد هاي جوان به دنياي هنر بوده است .

موضوع امسال اين جشنواره " كالبد شكافي فرهنگ " بوده و طي آن هنرمندان سعي كرده اند چشم انداز بيروني فرهنگ و تمدن غرب و به شكلي موازي نحوه برخورد ديگر ملت هاي جهان با اين فرهنگ را به نمايش گذارند .

مهمانان ويژه اين دوره جشنواره ليسل پونگر و جاناتان گريمونپرز هستند . ليسل پونگر هنرمند فيلمسازي است كه در فيلم اخير خود اس - هشت كه يك فيلم ويدئويي خانگي است به مسئله گردشگري پرداخته است . جاناتان گريمونپرز نيز هنرمند مشهور ويدئو آرت بلژيكي است كه دراثر امسال خود به كالبد شكافي ترس ها و آرزو هاي برخاسته از روان فرهنگ هاي رايج پرداخته است .