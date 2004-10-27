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۶ آبان ۱۳۸۳، ۱۳:۲۷

به منظور كشف استعداد هاي جوان :

جشنواره ايمپكت هلند برگزار شد

جشنواره ايمپكت به منظور شناسايي استعداد هاي جوان در دنياي هنر ، از امروز آغاز به كار كرد .


يكي از آثار ارائه شده در جشنواره ايمپكت

از امروز تا 10 آبان ، پانزدهمين جشنواره جهاني ايمپكت در اوترشت هلند برگزار مي شود . طي اين پنج روز در جشنواره ايمپكت اخرين نوآوري ها و دستاوردهاي هنري و تكنيكي درزمينه هنرهاي ديداري - شنيداري به نمايش گذاشته مي شود .
از جمل آثارارائه شده در اين جشنواره مي توان به موسيقي ، فيلم ، چيده مان ، رسانه هاي ديجيتال و پرفورمانس ااشاره كرد .
جشنواره ايمپكت همواره به عنوان محلي براي  معرفي هنرمندان و استعداد هاي جوان به دنياي هنر بوده است .
موضوع امسال اين جشنواره " كالبد شكافي فرهنگ " بوده و طي آن هنرمندان سعي كرده اند چشم انداز بيروني فرهنگ و تمدن غرب و به شكلي موازي نحوه برخورد ديگر ملت هاي جهان با اين فرهنگ را به نمايش گذارند .
مهمانان ويژه اين دوره جشنواره ليسل پونگر و جاناتان گريمونپرز هستند . ليسل پونگر هنرمند فيلمسازي است كه در فيلم اخير خود اس - هشت  كه يك فيلم ويدئويي خانگي است به مسئله گردشگري پرداخته است . جاناتان گريمونپرز نيز هنرمند مشهور ويدئو آرت بلژيكي است كه دراثر امسال خود به كالبد شكافي ترس ها و آرزو هاي برخاسته از روان فرهنگ هاي رايج پرداخته است .

 

کد مطلب 124880

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