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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

قیمت طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵

قیمت طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵

هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز سه‌شنبه ۵ آبان در بازار تهران با رشد حدود ۳۵ هزار تومانی به ۲۶ میلیون و ۱۶۴ هزار تومان و سکه طرح جدید به ۲۶۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت طلا و انواع سکه در بازار تهران امروز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ در لحظه تنظیم این گزارش نسبت به میانگین روز گذشته افزایش محدودی دارد.

افزایش محدود قیمت طلای ۱۸ و ۲۴ عیار

بر این اساس، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۰.۱۳ درصدی نسبت به میانگین روز گذشته، ۲۶ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارد. طلای ۲۴ عیار نیز با رشد ۴۶ هزار و ۷۴ تومانی، معادل ۰.۱۳ درصد، به ۳۴ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان رسیده است.

همچنین مظنه تهران با افزایش ۱۵۰ هزار و ۶۱۹ تومانی، معادل ۰.۱۳ درصد، در سطح ۱۱۳ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان قرار دارد.

افزایش جزئی قیمت انواع سکه

در بازار سکه نیز قیمت بیشتر قطعات افزایش محدودی دارد. سکه طرح جدید با رشد ۳۶۰ هزار و ۱۲۱ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، به ۲۶۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این افزایش معادل ۰.۱۴ درصد است.

سکه طرح قدیم نیز با افزایش ۲۶۸ هزار و ۷۳۱ تومانی، به ۲۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. نیم‌سکه با رشد ۱۵۸ هزار و ۷۶۱ تومانی، ۱۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

ربع‌سکه نیز با افزایش ۱۳۶ هزار و ۲۵۴ تومانی به ۷۶ میلیون تومان رسیده است. در مقابل، قیمت سکه یک‌گرمی نسبت به میانگین روز گذشته تغییری ندارد و همچنان ۳۸ میلیون تومان است.

دو عامل اثرگذار بر بازار طلا

در بازارهای جهانی، معاملات طلا امروز با روندی منفی دنبال می‌شود و اونس جهانی بار دیگر به کانال سه‌هزار دلاری عقب‌نشینی کرده است. بهای اونس در لحظه تنظیم این گزارش حدود سه هزار و ۹۹۶ دلار است؛ رقمی که نسبت به میانگین روز گذشته ۱۵ دلار و ۲ سنت، معادل ۰.۳۷ درصد، کاهش نشان می‌دهد.

در بازار ارز داخلی نیز دلار بدون تغییر محسوس، در محدوده کانال ۲۷۰ هزار تومان و حوالی ۲۷۱ هزار تومان دادوستد می‌شود. با وجود افت اونس جهانی و ثبات نسبی نرخ ارز، قیمت طلا و بیشتر قطعات سکه در بازار داخلی در لحظه تنظیم این گزارش اندکی بالاتر از میانگین روز گذشته قرار دارد.

کد مطلب 6991605
علی فروزانفر

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