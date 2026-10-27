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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۶

بارش‌های پاییزی در کهگیلویه و بویراحمد؛ ثبت بارندگی در ۸ منطقه استان

بارش‌های پاییزی در کهگیلویه و بویراحمد؛ ثبت بارندگی در ۸ منطقه استان

یاسوج- اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از ثبت بارش‌های پراکنده پاییزی در ستنگان و یاسوج با ۴ میلی‌متر بارش باران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویزاحمد اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های دریافتی از مناطق مختلف استان، بارش‌های پاییزی در برخی نقاط استان ادامه داشته و میزان بارندگی در چند منطقه ثبت شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، میزان بارش در ستنگان و یاسوج ۴ میلی‌متر، کریک ۴ میلی‌متر و سی‌سخت ۳.۴ میلی‌متر اعلام شده است.

همچنین بارش ثبت‌شده در چیتاب ۲.۴ میلی‌متر، پراشکفت ۲ میلی‌متر، تنگ‌سرخ ۲ میلی‌متر و کاکان نیز ۲ میلی‌متر گزارش شده است.

این آمار بر اساس گزارش‌های ارسالی باران‌سنج‌ها و گزارشگران محلی از مناطق مختلف استان گردآوری شده است.

کد مطلب 6991886

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