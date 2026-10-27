پایان طلایی تیم ملی کشتی فرنگی ایران؛ سعید اسماعیلی قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز مسابقات جهانی کشتی فرنگی در قزاقستان، در وزن ۶۷ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در مرحله فینال به مصاف آیت جان خالماخانوف قهرمان جهان از ازبکستان رفت که این مسابقه با ضربه فنی و با نتیجه ۸ بر صفر به سود اسماعیلی به پایان رسید و او چهارمین و آخرین مدال طلای کشتی فرنگی ایران را در این مسابقات از آن خود کرد.

اسماعیلی در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر لائوینا از هلند را مغلوب کرد. وی در مرحله بعد مقابل جین سینکسین از چین با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید. اسماعیلی در مرحله یک چهادم نهایی مقابل باغدات ساباز از قزاقستان با نتیجه ۷ بر ۲ به پیروزی رسید. وی در مرحله نیمه نهایی مقابل حسرت جعفروف دارنده مدال برنز المپیک و نقره جهان از آذربایجان با نتیجه ۱ بر ۱ به پیروزی رسید.

پیش از این غلامرضا فرخی، فردین هدایتی و دانیال سهرابی صاحب مدال طلا شده بودند. پیام احمدی، علی احمدی وفا و علیرضا مهمدی هم به نشان نقره رسیدند و هادی ساروی و علی اسکو هم مدال برنز را کسب کردند.