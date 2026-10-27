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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۵۳

حاجیان به درجه سرتیپی نائل شد

حاجیان به درجه سرتیپی نائل شد

کرمانشاه - سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، با پیشنهاد فرمانده کل انتظامی کشور و تأیید فرمانده معظم کل قوا، به درجه سرتیپی ارتقا یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اعطای درجه سرتیپی به جمعی از فرماندهان عالی‌رتبه انتظامی کشور با حضور رئیس ستادکل نیروهای مسلح و سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این مراسم، درجه سرتیپی سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، از سوی سرلشکر عبداللهی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، به وی اعطا شد.

ارتقای درجه فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در چارچوب فرآیند تعیین‌شده برای اعطای درجات نظامی و با پیشنهاد فرمانده کل انتظامی کشور و تصویب فرمانده معظم کل قوا انجام شده است.

کد مطلب 6991955

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