افزایش 10 درصدی استفاده زنجانیها از مشاوره ژنتیک

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، گل نسا آقامحمدی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در شش ماهه اول امسال نزدیک به هزار و ۵۰۰ نفر از زنجانیها از مشاوره ژنتیک استفاده کردند و این در حالی است که خانواده ها می توانند با کمک مشاوره ژنتیک واقعیتهای پزشکی مربوط به خود را درک نمایند و سهم توارث را در بیماری خود و احتمال بروز آن را در خویشاوندان بدانند.

آقامحمدی خاطر نشان کرد: مشاوره ژنتیک می تواند راههای رویارویی با مشکل را تشخیص دهد چنانکه هزار و 215 نفر از خانواده های زنجانی در شش ماهه اول سالجاری جهت مشاوره به مرکز ژنتیک بهزیستی مراجعه نموده اند که این آمار نشان از رشد ۱۰ درصدی مراجعین نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

وی یادآور شد: در سطح استان زنجان یک مرکز مشاوره ژنتیک دولتی مشغول به فعالیت است که سیر مشاوره ژنتیک در این مرکز از چهار بخش اصلی تشکیل شده است.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان زنجان با اشاره به فعالیت این مرکز در سازمان بهزیستی استان زنجان گفت: تشخیص، مشاوره اطلاعاتی ، مشاوره حمایتی و پیشگیری چهار بخش اساسی مرکز ژنتیک هستند.

آقامحمدی خاطر نشان کرد: بطور کلی بیماریهای ژنتیکی در دو تا پنج درصد تمام تولدهای زنده بروز می کند و ۳۰ درصد تخت های بیمارستانی اطفال توسط بیماریهای ژنتیکی اشغال می شود.

وی اظهار داشت: نکته مهم تر این که بیماریهای ارثی حتی باصرف هزینه های کلان نیز قابل درمان نبوده و پیشگیری از این امر به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان زنجان با اشاره به بالا بودن میزان ازدواجهای فامیلی در ایران گفت: به علت بالا بودن معلولیتهای ناشی از ازدواج فامیلی ضرورت مشاوره ژنتیک بیشتر احساس می شود.

آقامحمدی افزود: مشاوره ژنتیک یک فرایند ارتباطی است و هدف آن تشخیص مشکل ژنتیکی در خانواده و تعیین میزان خط تکرار آن در حاملگی های بعدی است.

وی با بیان اینکه مشاوره ژنتیک راهی برای رسیدن به جامعه سالم تر است اظهار داشت: مشاوره ژنتیک بهترین و آسانترین راه پیشگیری از معلولیتها و اختلالات ژنتیکی است که کلیه افراد و شهروندان قبل از ازدواج و قبل از بارداری و یا در حین بارداری می توانند جهت دریافت مشاوره های تخصصی به مرکز مشاوره ژنتیک مراجعه نمایند.

معاون امور فرهنگی وپیشگیری بهزیستی استان زنجان خاطرنشان کرد: در بارداری بالای ۳۵ سال، وجود کودکان عقب مانده ذهنی در خانواده، اختلالات رشد در کودک، سابقه وجود بیماریهای ارثی و تکرار شونده در خانواده مانند نقایص متعدد مادر زادی، عقب ماندگی ذهنی، اختلالات عصبی و عضلانی، شکل و قیافه غیر طبیعی، بیماریهای متابولیک و بیماریهای روانی باید از مشاوره ژنتیک قبل از بارداری استفاده کرد.

آقامحمدی ادامه داد: اختلال در بلوغ و ابهام جنسی، مواجهه با مواد خطر زا وسمی در دوران بارداری، ابتلابه بیماریهای عفونی در دوران بارداری مثل سرخک نیز عواملی است که نیاز به مشاوره ژنتیک دارد.