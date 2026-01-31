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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

اداره ورزش و جوانان و سالن ورزشی شهید مهدی پولادوند چهارباغ افتتاح شد

اداره ورزش و جوانان و سالن ورزشی شهید مهدی پولادوند چهارباغ افتتاح شد

چهارباغ - در آستانه دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، اداره ورزش و جوانان شهرستان چهارباغ و سالن ورزشی شهید ورزشکار مهدی پولادوند با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره ورزش و جوانان شهرستان چهارباغ و سالن ورزشی شهید ورزشکار مهدی پولادوند واقع در شهرک ابریشم، صبح شنبه و هم‌زمان با آغاز برنامه‌های دهه مبارک فجر و چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی افتتاح شد.

این آیین با حضور علی حدادی نماینده مردم شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، مجتبی عبداللهی استاندار البرز، امام‌جمعه شهرستان چهارباغ، فرماندار این شهرستان و جمعی از مدیران و مسئولان استانی، شهرستانی و شهری برگزار شد.

سالن ورزشی شهید ورزشکار مهدی پولادوند در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و با تأمین اعتبار شرکت ملی نفت ایران و با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان البرز احداث‌شده است.

این پروژه ورزشی با زیربنای ۱۳۴۰ مترمربع به بهره‌برداری رسید و با افتتاح آن، بخشی از نیازهای ورزشی جوانان و ورزشکاران شهرستان چهارباغ تأمین خواهد شد.

کد مطلب 6735817

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