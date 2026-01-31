به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی، پیش از ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران تصریح کرد: برگزاری مسابقات ورزشی با نام «شهید دانش‌آموز» در رشته‌های فوتسال و داژبال در سراسر استان آغاز شده که حدود ۵۰۰ مدرسه و ۶ هزار دانش‌آموز در آن مشارکت داشته‌اند؛ برنامه‌ای که نقش مؤثری در ایجاد نشاط و پویایی فضای مدارس ایفا می‌کند.

وی افزود: نمایشگاه «مدرسه انقلاب» در ۷۰۰ مدرسه استان به همت اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان برگزار می‌شود و همایش «یاوران انقلاب» نیز در ۳۵۰ مدرسه با همکاری سازمان دانش‌آموزی استان پیگیری خواهد شد. اجرای پویش‌های حضوری و مجازی با هدف کشف استعدادهای برتر دانش‌آموزی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ادامه داد: جشنواره «گارد پرچم» با محور پاسداشت هویت ملی و ایرانی برگزار شد و از برترین و خلاقانه‌ترین گروه‌های دانش‌آموزی تقدیر خواهد شد. همچنین حضور پرشور دانش‌آموزان و فرهنگیان در نماز جمعه ۱۷ بهمن‌ماه و برگزاری آیین تجلیل از فعالان قرآنی در مصلی‌های سراسر استان در برنامه‌ها گنجانده شده است.

وی گفت: برنامه‌های قرآنی تحت عنوان «کاروان نور» و نمایشگاه «ایران‌مان» نیز در دهه فجر اجرا خواهد شد.

در بخش عمرانی، با همکاری اداره کل نوسازی مدارس و پیگیری‌های استانداری مازندران، ۲۰ پروژه آموزشی و فرهنگی در قالب ۱۰۴ کلاس درس با زیربنای بیش از ۲۴ هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.

کلبادی تأکید کرد: در کنار توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت تربیتی، ارتقای کیفیت آموزش از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم است و طرح‌هایی همچون «توانمندسازی»، «یاری»، «حامی»، اجتماعات یادگیری، سفرهای یادگیری و طرح «همت» با هدف ارتقای میانگین معدل دانش‌آموزان و اتصال هنرستان‌ها به بازار کار در حال اجراست.