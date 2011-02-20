پیشگیری از ناهنجاریهای آخر سال نیازمند هوشیاری جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار حمید عطایی ظهر یکشنبه در نشست این ستاد از آمادگی پلیس گلستان در آستانه تعطیلات سال نو خبر داد.

وی گفت: کمیته های مختلف در خصوص خدمات رسانی به مسافران در ستاد انتظامی استان تشکیل شده و طرحهای مختلف در دستور کار انتظامی استان قرار دارد.

رئیس پلیس گلستان از اقدامات انتظامی استان در راستای برخورد با تهیه و توزیع کنندگان مواد محترقه خبر داد و افزود: با کسانیکه اقدام به تهیه و توزیع مواد محترقه کنند برخورد قانونی خواهد شد.

وی تصریح کرد: پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیز از ابتدای اسفند ماه طرح نظارت واحدهای صنفی را در دستور کار خود قرار داده و با واحدهای صنفی نیز که اقدام به فروش مواد محترقه کنند برابر قانون برخورد خواهد شد.

فرمانده انتظامی گلستان، با تأکید بر نظارت بیشتر والدین بر فرزندان از آنها خواست برای پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال نظارت بیشتر بر فرزندان خود را جدی گرفته و آنان را از عواقب خطرناک مواد محترقه آگاه کنند.