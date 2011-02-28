آسیبی به مجتمع ورزشی سرخپوشان آریا وارد نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید طلوعی با بیان این که پروانه ای که برای این مجتمع صادر شده برای ساخت مجموعه ای ورزشی بوده است ،گفت:اما بعد از دو سال بر خلاف ضوابط و به صورت مازاد واحدهای تجاری و اداری در این مجتمع ساخته شده و بر اساس رای کمیسیون ماده 100 باید این واحدها تخریب می شد تا قانون در مورد آن اجرا شود .

شهردارمنطقه 5 با تاکید بر این که هیچگونه آسیبی به مجتمع ورزشی وارد نشده و تنها واحدهای غیر مجاز اداری و تجاری آن بر اساس قانون تخریب شده است ، افزود : شهرداری بر اساس رای کمیسیون ماده 100 حکم تخریب واحدهای تجاری و اداری این مجموعه را اخذ کرده و در موعد مقرر این رای به مسئولان آن مجتمع ابلاغ و حتی بیش از زمان مقرر به آن ها فرصت داده شده بود .

وی خاطر نشان کرد : ما برای این که با تعامل و مصالحه این حکم قانونی اجرا شود مذاکرات بسیاری با مسئولان مجتمع داشتیم اما متاسفانه آن ها بر درخواست غیرقانونی خود پافشاری داشتند و شهرداری تنها نسبت به اعمال قانون در مورد این مجتمع اقدام کرد .

طلوعی با تاکید بر این که در سوابق موجود در پرونده این مجتمع هیچگونه سندی دال بر مالکیت آقای علی پروین وجود ندارد و متاسفانه در این مورد فرافکنی شده است ، ادامه داد : ساخت واحدهای تجاری و اداری در این مجموعه ورزشی ، عدم توجه به حقوق شهروندی و حقوق شهرداری بوده و شهرداری تهران بر اساس قانون وظیفه داشته با این اقدام غیرقانونی برخورد کند .

وی تصریح کرد : ورزشگاه و اماکن ورزشی این مجتمع به هیچ عنوان آسیبی ندیده و به کار خود ادامه می دهد و قانون در مورد احداثات غیرمجاز تجاری اجرا شده است .

شهردار منطقه 5 با بیان این که برخورد قانون با تخلفات برای همه یکسان انجام می شود ، خاطر نشان کرد : قانون برای همه یکسان است و تفاوتی در اجرای قانون برای هیچکس نیست و این موضوع درست نیست که با استفاده از حسن شهرت فردی حقوق سایر شهروندان پایمال شود .

وی افزود : بر اساس قانون ماده 100 ساخت و سازهای غیر مجاز باید تخریب شود و این اقدام در خصوص بخش تجاری غیرمجاز این مجتمع صورت گرفته است و با وجود آنکه بخش ورزشی این مجتمع آسیبی ندیده است ، درست نیست تا فرافکنی هایی به این شکل صورت گیرد .