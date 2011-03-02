560 هکتار از مزارع مدرن گلستان نوسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد زمان عرب عامری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست این مدیریت افزود: برای اجرای این طرح 750 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی اظهار داشت: در قسمت تجهیز و نوسازی اراضی سنتی نیز 24 کیلومتر عملیات اجرایی صورت گرفته که حدود 666 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.



وی خاطرنشان کرد: پروژه تجهیز و نوسازی اراضی در زمین هایی که دارای پستی و بلندی های ناهمگون هستند و دارای وجود شیب های غیریکنواخت و مشکلات ماندابی و شورابی اراضی را دارند عملیات اجرای آن پس از مطالعه براساس نقشه اجرایی و مشخصات پروژه انجام می شود.



عرب عامری افزود: تجهیز و نوسازی اراضی به مجموعه عملیات زیربنایی گفته می شود که در داخل واحدها و قطعات زمین های زراعی اجرا می شود.

وی اظهار داشت: این عملیات شامل،احداث و مرمت جاده های دسترسی به مزارع،اجرای شبکه های آبیاری در داخل قطعات زراعی، اجرای شبکه های زهکشی در اراضی کشاورزی و تسطیح علمی و مهندسی اراضی کشاورزی است.

گلستان 650 هزار هکتار مزارع دارد.