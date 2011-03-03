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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۵

نمایشگاه فروش بهاره گرگان 65 درصد رشد داشت

نمایشگاه فروش بهاره گرگان 65 درصد رشد داشت

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان گفت: نمایشگاه فروش بهاره شهرستان گرگان نسبت به سال گذشته در مجموع 65 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی گلستان افزود: نمایشگاه فروش بهاره گرگان امسال از لحاظ متراژ نیز حدود 63 درصد نسبت به سال 88 رشدواز نظر تعداد غرفه 62 درصد و از نظر واحدها و افراد مشارکت کننده نیز 72 درصد رشد را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

این مسئول بخش بازرگانی گلستان بیان کرد: با توجه به افزایش تقاضای مردم برای خرید مایحتاج عمومی خود در ایام پایانی سال و همچنین با هدف تنظیم بازار و مشارکت مجمع امورصنفی و اتحادیه های مرتبط  واحدهای صنفی و شرکتهای تولیدی نسبت به برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با اولویت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در شهرستان گرگان برپا شده است.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه کالاهایی نظیر مواد غذایی، فرآورده های لبنی و پروتئینی، پوشاک، البسه ، کیف و کفش و شیرینی جات و. . . با تخفیف 15 تا 25 درصد ارائه شده است.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان یادآور شد: با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی و یا گرانفروشی، بازرسان سازمان بازرگانی و اصناف و شعبه سیار تعزیرات حکومتی نیز در محل نمایشگاه حضور دارند .

نمایشگاه فروش بهاره گرگان از امروز به مدت 10 روز در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی گلستان برای بازدید علاقه مندان برپا است.
 

کد مطلب 1266199

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