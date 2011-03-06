به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید نصرلله موسویان، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در نشستی با عنوان "آیا ماینونگگرایی میتواند مشکل نامهای تهی را حل کند؟" سخنرانی میکند.
این نشست امروز، یکشنبه، 15 اسفندماه 1389، ساعت 13 در سالن استاد شکویی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس واقع در بزرگراه جلال آلاحمد، پل گیشا برگزار میشود.
گفتنی است ماینونگ فیلسوفی آلمانی و همدوره راسل، فیلسوف انگلیسی بود که بیشتر آثار خود را در حوزه فلسفه ذهن و روانشناسی به آلمانی نوشته است. نوماینونگگرایی در پی احیای حکمت ماینونگ و نوراسلگرایی در پی زنده کردن سنت راسلی بود. این دو در واقع با هم مخالف بودند و در نتیجه به طور تاریخی نوراسلیها و نوماینونگیها نیز با هم در تعارض و تضاد بودند.
بر اساس نظرات ماینونگ به نظر میرسد ما اشیایی داریم که موجود نیستند. او همچنین گفته است ویژگیهایی که این اشیاء دارند ربطی به وجود یا عدم آنها ندارد. ایده اصلی ماینونگ این است که وجود اشیاء یک چیز است و ویژگیهای آن شیء چیز دیگری است که حتی میتوان برای آنها سور نیز به کار برد.
از نظر ماینونگ حتی میتوان بر روی اشیاء غیرموجود نیز نام نهاد. منظور ماینونگ از اشیاء غیرموجود این است که مثلاً دایره مربع یک شیء غیرموجود است یا کوه طلایی که در عالم خارج وجود ندارد نیز چنین است. از سوی دیگر به عنوان مثال درست است که سقراط وجود ندارد اما لفظ سقراط به سقراط ارجاع میدهد ولو آنکه سقراط وجود نداشته باشد. بنابراین قضیه "سقراط وجود ندارد" درست است. در همین جاست که میتوان گفت این قضیه نوماینونگی است.
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