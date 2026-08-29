به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن شامگاه شنبه در صد و هشتاد و دومین شب تجمع مردم لنگرود، ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم (ص)، اظهار کرد: حفظ وحدت، انسجام و نظام اجتماعی از مهمترین عواملی است که میتواند زمینهساز پیروزی ملت ایران و سربلندی کشور به دست صاحب اصلی، حضرت امام عصر (عج)، باشد.
فرماندار لنگرود با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب، رئیسجمهور و مجموعه دولت بر ضرورت پاسداشت ایران قوی، افزود: همه ما باید ضمن توجه به نقاط قوت و ظرفیتهای کشور، در مسیر تقویت انسجام و وحدت ملی گام برداریم.
گلشن با بیان اینکه شهرستان لنگرود از انسجام مثالزدنی میان اعضای شورای تأمین، امام جمعه، نماینده شهرستان و دستگاههای اجرایی برخوردار است، گفت: با وجود مشکلات معیشتی و برخی دغدغههای اجتماعی و فرهنگی، مسیر پیشرفت شهرستان با همکاری و مشارکت همه دستگاهها ادامه دارد.
افتتاح ۲۴۸ پروژه عمرانی در لنگرود
وی حوزه عمرانی را یکی از نقاط قوت شهرستان لنگرود عنوان کرد و ادامه داد: از هفته دولت سال گذشته تا هفته دولت امسال، نزدیک به ۴.۵ همت پروژه در شهرستان لنگرود افتتاح شده است.
فرماندار لنگرود تصریح کرد: حتی در جریان جنگ ۱۲ روزه، ایام اغتشاشات و جنگ رمضان نیز پروژههای بزرگ، عمرانی و عامالمنفعه شهرستان متوقف نشد.
گلشن با اشاره به بهرهبرداری از ۲۴۸ پروژه در هفته دولت امسال با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۶۷۹ میلیارد تومان، بیان کرد: این رقم در مقایسه با هفته دولت سال گذشته که یک هزار و ۵۴۸ میلیارد تومان بود، از نظر اعتباری ۸.۵ درصد و از نظر تعداد پروژهها ۳۶ درصد افزایش داشته است.
اجرای پروژههای بزرگ زیرساختی در لنگرود
وی در ادامه به مهمترین پروژههای در حال اجرای شهرستان اشاره کرد و گفت: در ساحل چمخاله عملیات اکتشاف نفت و گاز در عمق بیش از سه هزار و ۵۰۰ متری زیر دریا در حال انجام است و در صورت دستیابی به نتیجه قطعی، وزارت نفت جزئیات آن را اعلام خواهد کرد.
فرماندار لنگرود با اشاره به اهمیت رودخانه لنگرود و پل خشتی به عنوان یکی از نمادهای شهرستان، از اجرای پروژه تصفیهخانه بزرگ فاضلاب لنگرود خبر داد و افزود: این پروژه که دهه فجر سال گذشته با حضور استاندار گیلان کلنگزنی شد، یکی از بزرگترین تصفیهخانههای فاضلاب استان محسوب میشود.
گلشن با بیان اینکه برای اجرای این پروژه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تأمین شده است، گفت: تصفیهخانه فاضلاب لنگرود هماکنون ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی همچنین از اجرای کنارگذرهای چاف و چمخاله به رودسر و کنارگذر شلمان به لنگرود و سیاهکلده خبر داد و اظهار کرد: برای اجرای این پروژهها بیش از دو هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و عملیات اجرایی آنها مجدداً فعال شده است.
تعریض محور کومله - اتاقور پس از سالها بلاتکلیفی
فرماندار لنگرود با اشاره به وضعیت محور اتاقور به کومله گفت: عملیات تعریض محور کومله به اتاقور آغاز شده و پس از سالها بلاتکلیفی، دو کیلومتر از این مسیر طی سال گذشته آماده شده است.
گلشن ادامه داد: دو کیلومتر دیگر این محور نیز به زودی برای برگزاری مناقصه واگذار خواهد شد.
هزینه ۲ هزار میلیارد تومانی برای توسعه شبکه برق
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه برق شهرستان لنگرود بیان کرد: طی یک سال و نیم تا دو سال گذشته حدود دو هزار میلیارد تومان در حوزه برق شهرستان هزینه شده و بیش از ۱۳۰ ترانس برق نیز نصب شده است.
فرماندار لنگرود افزود: پروژه کابلهای خودنگهدار نیز در بخشهای چمخاله و سیاهکلده به بهرهبرداری رسیده است.
گلشن با اشاره به قطعیهای برق در ماههای گذشته خاطرنشان کرد: اگرچه قطعی برق موجب آزار مردم شد، اما خود مردم میتوانند شهادت دهند که میزان قطعیها امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
وی اضافه کرد: بخشی از این کاهش به توسعه زیرساختهای برق بازمیگردد و امیدواریم به نقطهای برسیم که دیگر شاهد قطعی برق نباشیم.
دعوت فرماندار لنگرود از گروههای مطالبهگر
فرماندار لنگرود با تأکید بر اینکه مسئولان شهرستان تمام توان خود را برای خدمترسانی به مردم به کار گرفتهاند، گفت: از امام جمعه، نماینده شهرستان، اعضای شورای تأمین و همه دستگاههای اجرایی شهرستان تشکر میکنم و در برابر همه کاستیها از مردم عزیز عذرخواهی میکنم.
گلشن همچنین با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه روزهای نخست جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: حضور مردم، به ویژه مادرانی که فرزندان خود را به این تجمعات میآوردند، به مسئولان روحیه میداد و موجب میشد با انگیزه بیشتری برای خدمت به مردم تلاش کنیم.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت مطالبهگری مردم افزود: بدون انتقادات سازنده راه به جایی نخواهیم برد و از همه گروههای مطالبهگر دعوت میکنیم نقدها و مطالبات خود را مطرح کنند تا بتوانیم در مسیر خدمت بهتر به مردم گام برداریم.
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