دستگاه قضایی پشتیبان مدیران در مسیر خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن دانافر صبح یکشنبه در نشست فرمانداری میاندورود که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، بر تداوم تعامل و همکاری میان دستگاه قضایی و مجموعه اجرایی شهرستان تأکید کرد.
وی با تبریک هفته دولت و قدردانی از اقدامات مجموعه مدیریت اجرایی شهرستان اظهار کرد: دستگاه قضایی در کنار دستگاه اجرایی و در مسیر خدمت به مردم قرار دارد و از مدیران اجرایی برای انجام اقدامات مؤثر و ماندگار حمایت خواهد کرد.
دادستان میاندورود با اشاره به فضای تعامل میان مدیران شهرستان افزود: ارتباط مناسبی میان مجموعه مدیران شکل گرفته و همدلی، همفکری و خردورزی حاکم در شهرستان، زمینه را برای پیگیری بهتر مسائل و رفع مشکلات فراهم کرده است.
دانافر ادامه داد: چنین رویکردی موجب افزایش دلگرمی مردم و مسئولان دغدغهمند شده و میتواند نگاه امیدوارانهتری نسبت به آینده شهرستان ایجاد کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای میاندورود تصریح کرد: این شهرستان از مناطق مهم مازندران به شمار میرود و با برخورداری از ظرفیتهای کشاورزی و صنعتی، جایگاه مهمی در استان دارد؛ بنابراین بستر مناسبی برای خدمترسانی و اجرای طرحهای توسعهای در آن فراهم است.
دادستان میاندورود همچنین درباره رویکرد مدیریت اجرایی استان گفت: در روند اجرای پروژهها، صرفاً به دنبال نمایش و افتتاح زودهنگام طرحها نیستیم و شاهد هستیم که برخی پروژهها با وجود امکان بهرهبرداری زودتر، تا زمان تکمیل و رسیدن به نتیجه مطلوب به بهرهبرداری نرسیدهاند.
وی خاطرنشان کرد: توجه همزمان به کیفیت و کمیت پروژهها میتواند به اجرای طرحهای ماندگار و ارائه خدمات مؤثرتر به مردم منجر شود.
دستگاه قضایی برای رفع موانع خدمترسانی آماده است
در ادامه این دیدار، حسین حمزهعلی، رئیس دادگستری میاندورود، با تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی گفت: هر جا موانعی در مسیر فعالیت قانونی دستگاه اجرایی و خدمترسانی به مردم وجود داشته باشد، برای رفع آن موانع ورود خواهیم کرد.
وی افزود: مجموعه اجرایی شهرستان میتواند دستگاه قضایی را در مسیر خدمترسانی، حامی و همراه خود بداند و اقدامات مدیران در چارچوب قانون مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
لزوم تعامل دستگاهها در خدمترسانی
مرتضی بابایی لولتی، فرماندار میاندورود نیز در این دیدار ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی شهرستان اظهار کرد: همراهی و تعامل میان مجموعههای اجرایی و قضایی میتواند روند پیگیری امور و خدمترسانی به مردم را تسهیل و شتاب بیشتری به اجرای برنامهها بدهد.
وی با اشاره به اقدامات و خدمات دولت، از همکاری مجموعه قضایی شهرستان با مدیریت اجرایی قدردانی کرد و بر استمرار این تعامل برای رفع مسائل و پیشبرد امور شهرستان تأکید کرد.
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