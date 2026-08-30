به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام برنامه مراسم بزرگداشت شهید حجتالاسلام مسلم امیری، مردم شهرهای فاضلآباد، گرگان و علیآبادکتول در روزهای آینده میزبان پیکر این شهید خواهند بود.
حجتالاسلام مسلم امیری، روحانی پاسدار و مسئول نمایندگی ولیفقیه در گروه مهندسی رزمی ۴۵ جوادالائمه(ع) نیروی زمینی سپاه، در مسیر انجام مأموریت و خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید.
بر اساس برنامه اعلامشده، مراسم استقبال و وداع با پیکر شهید مسلم امیری، شامگاه یکشنبه هشتم شهریورماه از ساعت ۲۰ در گلزار شهدای گمنام فاضلآباد برگزار میشود.
صبح دوشنبه نهم شهریورماه نیز آیین تشییع پیکر شهید در گرگان برگزار خواهد شد. این مراسم از ساعت ۸:۴۵ از معراجالشهدای حسینیه عاشقان ثارالله آغاز میشود و مسیر تشییع تا میدان امامزاده عبدالله ادامه خواهد داشت.
در ادامه، مردم فاضلآباد از ساعت ۱۰:۳۰ همان روز پیکر شهید را از ورودی شهر تا امامزاده هارونالازمن تشییع میکنند و مراسم تدفین نیز در این مکان انجام خواهد شد.
همچنین آیین سومین روز شهادت حجتالاسلام مسلم امیری روز سهشنبه دهم شهریورماه در مصلی امام رضا(ع) علیآبادکتول برگزار میشود. این مراسم از ساعت ۹ تا ۱۳ ادامه خواهد داشت.
برگزاری این آیینها فرصتی برای حضور مردم و خانوادههای شهدا و ادای احترام به مقام شهید مسلم امیری خواهد بود.
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