استاندار البرز از احزاب برای حل مسائل استان دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، مجتبی عبداللهی در نشست با جمعی از احزاب، فعالان سیاسی و نخبگان استان البرز، با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت در این نشست ۳ ساعته پس از استماع صحبت های ۱۷ نفر از اعضای خانه احزاب، دبیران تشکلها و جریانهای سیاسی، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، عقلانیت، گفت‌وگو، مسئولیت‌پذیری و انسجام اجتماعی نیاز داریم و مسائل کشور و استان با ظرفیت یک جریان سیاسی یا یک دستگاه اجرایی به تنهایی حل نمی‌شود.

وی افزود: احزاب و جریان‌های سیاسی باید در حل مسائل استان مشارکت داشته باشند و ما نیز به عنوان خدمتگزار مردم و دولت وفاق ملی، آماده‌ایم در کنار همه احزاب و جریان‌های سیاسی برای حل مشکلات استان حرکت کنیم.

احزاب راهکار بدهند، مدیران پاسخگو باشند

عبداللهی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در تعامل مدیریت استان با احزاب گفت: احزاب نباید صرفاً در زمان انتخابات فعال باشند، بلکه باید بخشی از نظام حل مسئله استان باشند و ظرفیت‌های تخصصی و نیروهای توانمند خود را برای کمک به حل مشکلات به میدان بیاورند.

استاندار البرز ادامه داد: اگر حزبی برای اشتغال جوانان، کاهش آسیب‌های اجتماعی، رونق تولید، مسائل فرهنگی، مشاغل بانوان، زنان سرپرست خانوار یا توسعه محلات راهکار عملی دارد، آن را ارائه کند و مدیریت استان از این پیشنهادها استقبال خواهد کرد.

وی تصریح کرد: ما از احزاب فقط طرح نمی‌خواهیم، بلکه انتظار داریم پیشنهادهای آنها به راهکارهای عملیاتی تبدیل شود و مدیران استان نیز باید نسبت به دغدغه‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی احزاب پاسخگو باشند و موضوعات را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند.

عبداللهی افزود: باید از جلسه‌محوری به مسئله‌محوری و از مسئله‌محوری به اقدام‌محوری حرکت کنیم؛ نشست‌های ما زمانی ارزشمند است که خروجی آن به حل یک مسئله مشخص در استان منجر شود.

وفاق یعنی هم‌افزایی با وجود تفاوت دیدگاه‌ها

وی با اشاره به مفهوم وفاق اظهار کرد: وفاق به معنای یکسان فکر کردن نیست، بلکه به این معناست که با وجود تفاوت دیدگاه‌ها و سلایق سیاسی، بر سر منافع اساسی کشور و استان به نقطه مشترک برسیم.

استاندار البرز گفت: قانون‌مداری، توانمندی، پاکدستی، دلسوزی برای مردم و آمادگی برای خدمت باید معیار استفاده از ظرفیت افراد باشد و نباید به دلیل تفاوت سلیقه سیاسی، ظرفیت‌های دلسوزانه از فرآیند توسعه استان کنار گذاشته شوند.

عبداللهی ادامه داد: شرایط کشور عادی نیست و در چنین شرایطی حفظ وحدت، آرامش و اعتماد عمومی یک ضرورت ملی است؛ نباید اجازه دهیم اختلاف سیاسی به اختلاف اجتماعی و شکاف میان مردم تبدیل شود.

حل مسائل البرز نیازمند مشارکت همه ظرفیت‌هاست

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان البرز بیان کرد: البرز اگرچه از نظر وسعت استان کوچکی است، اما از نظر جمعیت، صنعت، اقتصاد، دانشگاه، نیروی انسانی و ظرفیت‌های اجتماعی، استانی بزرگ محسوب می‌شود.

استاندار البرز افزود: در کنار این ظرفیت‌ها، استان با مسائل مهمی در حوزه اشتغال، معیشت، مسکن، ترافیک، محیط زیست و مسائل اجتماعی مواجه است که حل آنها صرفاً با بخشنامه و دستور اداری امکان‌پذیر نیست و نیازمند مشارکت همه ظرفیت‌های استان است.

البرز برای چهارمین سال متوالی رتبه نخست تعداد پروژه‌ها را کسب کرد

عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه‌های هفته دولت اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۴ هزار و ۱۱۷ پروژه دولتی و خصوصی در استان البرز افتتاح شد و استان برای چهارمین سال متوالی از نظر تعداد پروژه‌های افتتاحی در میان ۳۱ استان کشور رتبه نخست را کسب کرد.

وی افزود: البرز از نظر میزان اعتبار پروژه‌های افتتاحی نیز رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده و تلاش شده است عدالت در اجرای پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.

توسعه زیرساخت‌های آموزشی و درمانی

استاندار البرز با اشاره به جمعیت حدود ۵۳۰ هزار نفری دانش‌آموزان استان گفت: به دلیل رشد جمعیت و مهاجرت، سالانه به تعداد دانش‌آموزان البرز افزوده می‌شود و در سال‌های اخیر حدود ۷۰ تا ۸۰ مدرسه احداث شده است.

وی افزود: در هفته دولت نیز ۱۸ مدرسه با حدود ۱۹۶ کلاس درس و ۱۳۱ هزار مترمربع فضای آموزشی به ظرفیت استان اضافه شد.

عبداللهی همچنین از توسعه زیرساخت‌های درمانی خبر داد و گفت: ظرفیت تخت‌های بیمارستانی استان در سال‌های اخیر دو برابر شده و برای نخستین بار مرکزی برای تشخیص و درمان انواع سرطان در البرز ایجاد شده است.

ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی به ۳۰۰ مگاوات رسید

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی اظهار کرد: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان به حدود ۳۰۰ مگاوات رسیده و این ظرفیت نقش مهمی در تأمین برق مورد نیاز بخش‌های مختلف استان دارد.

عبداللهی افزود: البرز در سال‌های گذشته در فصل تابستان با کمبود حدود ۶۰۰ مگاوات برق مواجه بود و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و زیرساخت‌های انرژی، گام مهمی برای کاهش این ناترازی است.

آزادراه شهید سلیمانی؛ کاهش زمان سفر و ترافیک کرج

استاندار البرز در ادامه با اشاره به تکمیل آزادراه شهید سلیمانی گفت: این پروژه ۲۴ کیلومتر طول دارد که با احتساب رمپ‌ها به حدود ۳۲ کیلومتر می‌رسد و یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی استان محسوب می‌شود.

وی افزود: این آزادراه مورد استفاده مردم حدود ۱۴ استان قرار خواهد گرفت، اما بیشترین بهره‌برداری از آن متعلق به مردم کرج و استان البرز است.

عبداللهی اظهار کرد: بهره‌برداری از آزادراه شهید سلیمانی موجب کاهش زمان سفر، مصرف سوخت و آلایندگی خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۰ درصد از ترافیک درون‌شهری کرج را کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه در سال‌های گذشته حدود ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، اما با تلاش‌های انجام‌شده پیشرفت آن به بیش از ۹۵ درصد و در برخی بخش‌ها به حدود ۹۷ درصد رسیده است.

کمربند جنوبی البرز در آستانه آغاز عملیات اجرایی

استاندار البرز همچنین از پیگیری اجرای کمربند جنوبی استان خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه سرمایه‌گذار جذب شده و مسیر آن از محدوده گرمدره آغاز می‌شود و پس از عبور از محدوده فردیس، در ادامه به سمت شهرهای جنوبی استان امتداد خواهد یافت.

وی افزود: طول این مسیر حدود ۳۰ کیلومتر خواهد بود و اقدامات لازم برای آغاز عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

هدف نهایی؛ رضایت مردم و حل مشکلات استان

عبداللهی در پایان تأکید کرد: همه سیاست‌ها و برنامه‌های ما باید در نهایت به رضایت مردم و حل مشکلات آنان منجر شود و امیدواریم با مشارکت احزاب، فعالان سیاسی، نخبگان و مدیران استان، مسائل البرز با همفکری، عقلانیت و ارائه راهکارهای عملیاتی دنبال و حل شود.