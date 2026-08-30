پل جعفرآباد گره کور ترافیکی اندیکا را باز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده صبح امروز یکشنبه در آیین افتتاح این پروژه که روز یکشنبه هشتم شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساختهای حملونقل اظهار کرد: ورودی شهر در نقطهای با گرهای بزرگ مواجه بود که تصادفات زیادی در آن رخ میداد و ایمنی لازم را نداشت از این رو تلاش کردیم از طریق تأمین اعتبار، ساخت این پل در دستور کار قرار گیرد.
وی با قدردانی از همکاری مسئولان محلی و شهردار آبژدان افزود: شهردار منطقه اعلام آمادگی کرد که اگر امکانات در اختیار او قرار گیرد، میتواند این مسیر را احداث کند که خوشبختانه با حمایت مجموعههای مختلف، امروز شاهد افتتاح و بهرهبرداری از این مسیر جدید هستیم.
استاندار خوزستان تصریح کرد: این پل با هزینه ۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات شهرداری و در مدت دو ماه ساخته شده است که نقش مهمی در کاهش زمان سفر و افزایش ایمنی جادهای خواهد داشت.
موالیزاده بیان کرد: امیدواریم با افتتاح اینگونه پروژهها بتوانیم گامهای مؤثری در توسعه زیرساختهای حملونقل و بهبود کیفیت زندگی مردم مناطق روستایی و کمتر توسعهیافته برداریم.
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