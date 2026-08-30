لیگ نخبگان جای آزمون و خطا نیست/ استقلال باید زمستان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که فصل جدید لیگ برتر را با سه پیروزی متوالی و شروعی قدرتمند آغاز کرده بود، شامگاه جمعه ششم شهریور در چارچوب هفته چهارم این رقابت‌ها میهمان فولاد خوزستان بود؛ دیداری که در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید تا آبی‌پوشان پس از سه هفته طعم پیروزی، برای نخستین بار در فصل جدید متوقف شوند و از کسب چهارمین برد متوالی بازبمانند.

استقلال در این مسابقه اگرچه از نظر آماری عملکرد بهتری نسبت به فولاد داشت و با در اختیار داشتن مالکیت بیشتر، موقعیت‌های بیشتری نیز روی دروازه میزبان ایجاد کرد، اما در باز کردن دروازه حریف ناکام ماند. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده نتوانستند برتری خود در جریان بازی را به گل تبدیل کنند و در نهایت با کسب یک امتیاز اهواز را ترک کردند.

تساوی بدون گل برابر فولاد در شرایطی برای استقلال رقم خورد که این تیم پیش از این دیدار با کسب سه پیروزی متوالی، شرایط بسیار خوبی در جدول داشت و با اعتمادبه‌نفس بالایی وارد هفته چهارم شده بود. با این حال، از دست رفتن دو امتیاز در اهواز می‌تواند برای آبی‌پوشان در ادامه رقابت‌های لیگ اهمیت زیادی داشته باشد؛ به‌خصوص اینکه استقلال در آستانه یکی از مهم‌ترین مسابقات فصل قرار دارد.

آبی‌پوشان اکنون باید خود را برای برگزاری دربی ۱۰۷ مقابل پرسپولیس آماده کنند؛ دیداری که حساسیت آن با توجه به شرایط دو تیم در جدول، بیشتر از همیشه خواهد بود. استقلال در حالی به استقبال این مسابقه می‌رود که پس از توقف برابر فولاد، ادامه صدرنشینی‌اش دیگر تنها به نتایج خودش وابسته نیست و عملکرد سایر مدعیان نیز می‌تواند جایگاه این تیم را در جدول تحت تأثیر قرار دهد.

این تساوی نخستین توقف استقلال در فصل جدید لیگ برتر بود؛ تیمی که در سه هفته ابتدایی موفق شده بود هر سه مسابقه خود را با پیروزی پشت سر بگذارد. با وجود این، آبی‌پوشان همچنان در مسیر رقابت برای قرار گرفتن در جمع مدعیان قرار دارند و یک تساوی خارج از خانه نمی‌تواند روند مثبت آنها در هفته‌های ابتدایی را زیر سؤال ببرد.

با این حال، مهم‌ترین نکته‌ای که از دیدار استقلال و فولاد به چشم آمد، ناکامی آبی‌پوشان در استفاده از موقعیت‌های به‌دست‌آمده بود. استقلال در شرایطی مقابل فولاد به تساوی رسید که در بخش‌هایی از مسابقه کنترل بیشتری بر جریان بازی داشت، اما در نهایت نتوانست قفل دروازه میزبان را باز کند.

حالا استقلال باید خیلی زود این دیدار را به فراموشی بسپارد و تمرکز خود را روی دربی ۱۰۷ بگذارد؛ مسابقه‌ای که می‌تواند فرصت مناسبی برای شاگردان بختیاری‌زاده باشد تا با کسب سه امتیاز، بار دیگر شرایط خود را در جدول بهبود بخشند و به روند پیروزی‌های خود بازگردند.

علی چینی پیشکسوت و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی تیم فوتبال استقلال برابر سپاهان اظهار داشت: قبل از هر چیز باید به این موضوع اشاره کنم که بعد از حضور چند مربی خارجی بی‌کیفیت در استقلال تاجرنیا مدیرعامل باشگاه خیلی زود به سهراب بختیاری‌زاده به عنوان سرمربی اعتماد کرد و این مربی جوان را انتخاب کرد. اکنون شاهد هستیم که بختیاری‌زاده نیز همان روند مدیریتی باشگاه را ادامه داده و تیم را به سطح خیلی جوانی رسانده، بازیکنان را همسان‌سازی کرده و تیم تقریباً یکدست شده است.

وی ادامه داد: استقلال خیلی قدرتمند لیگ را شروع کرده است. در سه بازی، در بازی اول چهار گل زد، در دیدار دوم هم به پیروزی رسید و در بازی سوم توانست سپاهان را که یکی از تیم‌های مدعی است، با نتیجه دو بر صفر شکست دهد و از سه بازی ۹ امتیاز کسب کند. این اتفاق بسیار خوب است که به بازیکنان جوانی مانند اسماعیل قلی‌زاده، ابوالفضل زمانی، کوشکی، رزاقی‌نیا و امثال آنها اعتماد شده است.

پیشکسوت استقلال افزود: این بازیکنان دو فصل کنار یکدیگر بوده‌اند و هماهنگی لازم را دارند و حرکت یکدیگر را در زمین به خوبی درک می‌کنند. آنها رفته‌رفته بهتر هم خواهند شد و مقابل سپاهان نیز بسیار خوب و قدرتمند بازی کردند. در نیمه اول دیدیم که بختیاری‌زاده و تیمش در ۱۰ دقیقه دو گل زدند و فشار بیشتری روی سپاهان وارد کردند، اما در نیمه دوم شرایط را مدیریت کردند تا نتیجه و برد ارزشمند خود را حفظ کنند که در این کار نیز موفق بودند.

چینی درباره عملکرد حبیب فرعباسی دروازه‌بان استقلال، گفت: در مجموع تیم را خوب دیدم. فرعباسی دروازه‌بانی است که من را یاد دروازه‌بان‌های قدیمی مثل وحید طالب‌لو و همچنین روزهای جوانی سیدحسین حسینی انداخت. او در شرایطی که جوان بود آمد و خودش را نشان داد و اکنون نیز با سه کلین‌شیت خوب، فکر می‌کنم جزو سه دروازه‌بان برتر فوتبال ایران است و در کنار دروازه‌بان‌های تراکتور و استقلال قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این فرایند نشان می‌دهد هرچقدر تیم از نظر روحی و روانی به بردن عادت کند، می‌توانیم شاهد ادامه‌دار شدن این پیروزی‌ها باشیم. ساختار دفاعی که بختیاری‌زاده و کادر فنی ایجاد کرده‌اند، به خوبی شکل گرفته و به همین دلیل تا اینجای کار توانسته‌ایم بدون دریافت گل به کارمان ادامه دهیم.

چینی درباره دیدار استقلال برابر فولاد خوزستان نیز گفت: استقلال در یک بازی خارج از خانه و در شرایطی سخت مقابل فولاد قرار گرفت و در نهایت دو تیم به تساوی بدون گل رسیدند. به نظرم نباید این یک امتیاز را برای استقلال نتیجه بدی بدانیم، چرا که بازی در اهواز همیشه شرایط خاص خودش را دارد.

وی افزود: فولاد یکی از تیم‌های با شخصیت فوتبال ماست و همیشه تیم قدرتمندی بوده که برابر مدعیان حرف برای گفتن داشته است. این تیم در مقاطع مختلف خودش هم جزو مدعیان بوده و در جمع تیم‌های بالای جدول قرار داشته است. البته فولاد در چند سال اخیر با نوساناتی مواجه شده، اما همچنان تیم بسیار چغری است، به‌خصوص زمانی که در زمین خودش بازی می‌کند.

چینی ادامه داد: بازی در اهواز به دلیل هوای شرجی، شرایط آب‌وهوایی و همچنین جو ورزشگاه و حضور هواداران، برای هر تیمی دشوار است. استقلال هم در چنین شرایطی مقابل فولاد قرار گرفت و توانست حداقل امتیاز را از این مسابقه خارج از خانه به دست بیاورد.

پیشکسوت استقلال خاطرنشان کرد: پیش از مسابقه هم اعتقاد داشتم استقلال باید حداقل امتیاز را از اهواز بگیرد و برگردد. حالا که بازی با تساوی تمام شده، این یک امتیاز در جیب استقلال قرار گرفته و می‌تواند در ادامه مسابقات اهمیت خودش را نشان دهد.

پیشکسوت استقلال در ادامه درباره حضور این تیم در سه تورنمنت و تأثیر استفاده از ترکیب ثابت بر خستگی بازیکنان عنوان کرد: بازی آسانی نیست و استقلال باید در لیگ نخبگان هم شرکت کند؛ مسابقاتی که تیم‌های سطح اول آسیا در آن حضور دارند. استقلال در سه تورنمنت حضور دارد، اما بختیاری‌زاده در این سه بازی بیشتر ترکیب خود را حفظ کرده و تغییرات زیادی در ترکیب استقلال نداشته‌ایم. این موضوع ممکن است در ادامه روی بازیکنان تأثیر بگذارد.

چینی خاطرنشان کرد: قرار بود پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال باز شود، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و در لحظه آخر پنجره بسته ماند. با این حال ما سه تورنمنت داریم؛ لیگ برتر، جام حذفی و لیگ نخبگان. در لیگ برتر و جام حذفی می‌توانیم شاکله تیمی خود را حفظ کنیم و با رسیدن مهران احمدی و صددرصد آماده شدن روزبه چشمی و سایر بازیکنانی که داریم، می‌توانیم خودمان را تا نیم‌فصل برسانیم.

وی ادامه داد: اما در لیگ نخبگان شرایط کاملاً متفاوت است. لیگ نخبگان مسابقاتی است که تیم‌های مقابل ما تا دندان مسلح هستند و آنجا کار برای استقلال بسیار سخت و دشوار می‌شود. امیدوارم استقلال تا قبل از نیم‌فصل که فکر می‌کنم دو یا سه بازی در لیگ نخبگان داریم، بتواند این دو بازی را به اصطلاح فوتبالی «در بیاورد» و نتایج قابل قبولی کسب کند.

چینی گفت: بعد از آن در پنجره زمستانی، اگر پنجره نقل‌وانتقالات ما باز شود، می‌توانیم نفرات جدیدی جذب کنیم و دوباره حرفی برای گفتن داشته باشیم. در غیر این صورت لیگ نخبگان کاملاً جدا از لیگ برتر و جام حذفی است و بازی‌ها در آن بسیار سنگین خواهد بود. فقط می‌توانم برای استقلال آرزوی موفقیت کنم و امیدوارم این تیم در آن مسابقات هم سربلند باشد.

پیشکسوت استقلال در پایان درباره کاهش میانگین سنی تیم‌ها و حضور مربیان ایرانی در لیگ برتر گفت: خیلی خوشحالم که امسال میانگین سنی برخی تیم‌ها پایین آمده است. این موضوع بسیار خوب است و همین بازیکنان آینده فوتبال ملی ما را می‌سازند و تأثیرگذار خواهند بود.

وی افزود: یکی از خوشحالی‌های من این است که امسال ۱۸ تیم لیگ برتری، ۱۸ سرمربی ایرانی دارند و این اتفاق بسیار خوبی است. به نظر من این موضوع می‌تواند آینده فوتبال ما را بسازد. امیدوارم شرایط خوب باشد. برای استقلال آرزوی موفقیت می‌کنم و امیدوارم هواداران همیشه پشت تیمشان باشند. پیشکسوتان نیز باید همین‌طور از تیم حمایت کنند تا ان‌شاءالله این حمایت‌ها نتیجه‌بخش باشد.