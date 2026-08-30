ترافیک سنگین در جاده چالوس و هراز

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، مرکز مدیریت راه‌های کشور در اطلاعیه‌ای، وضعیت جوی و تردد در محورهای برون‌شهری را تشریح کرد.

بر این اساس، ترافیک در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه، محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو مسیر(شمال به جنوب) محدوده بایجان، سنگین است.

این گزارش حاکی است، تردد در محور فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – پردیس ، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) و محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) روان است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در محورهای شمالی، مداخله‌های جوی وجود ندارد.