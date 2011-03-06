به گزارش مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر مور این تظاهرات را در راستای مبارزه با تلاش های اسکات واکر فرماندار ایالت ویسکانسین در زمینه تصویب قوانین جدید استخدامی و مالیاتی سازماندهی کرده بود.
مور در این تجمع طی سخنانی از شرکتکنندگان در تظاهرات خواست از مواضع خود کوتاه نیایند. وی همچنین از موضعگیری 14 سناتور آمریکایی در مخالفت با تصویب قوانین جدید تشکر کرد.
اتحادیه بازیگران سینما و فدراسیون هنرمندان تلویزیون و رادیوی امریکا نیز با اعلام حمایت از معترضان به جمع آنان پیوستهاند. این گروهها خواهان پرداخت حق اقامت و هزینه درمانی بیشتری نسبت به گذشته از دولت هستند.
مایکل مور پیش از این مستندهایی چون "فارنهایت 11/9 "، " سیکو" و "سرمایه داری: یک داستان عاشقانه" را در نقد سیاستهای دولتی آمریکا ساخته است.
مایکل مور مستندساز آمریکایی روز شنبه در ویسکانسین آمریکا تظاهراتی علیه قوانین جدید استخدامی و مالیاتی کشورش به راه انداخت.
به گزارش مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر مور این تظاهرات را در راستای مبارزه با تلاش های اسکات واکر فرماندار ایالت ویسکانسین در زمینه تصویب قوانین جدید استخدامی و مالیاتی سازماندهی کرده بود.
نظر شما