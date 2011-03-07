خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: صحیفه سجادیه از ذخایر غنی اسلام و از عظیم ترین اخترهای فروزان معنویت اسلامی و تنها نیایش نامه امام همام است که از زبان امام و با قلم آن حضرت به ما رسیده است.

در این کتاب 54 دعای امام سجاد(ع) در موقعیتهای مختلف و موضوعات متعدد آورده شده که در پایان هر دعا ترجمه کلمات خاص درج شده است.

در کنار هر یک از 54 دعای امام سجاد (ع) موضوعی که دعا به آن مربوط می شود، به همراه ترجمه دقیق دعا آمده است.

نمایه کتاب، که بر اساس حروف الفبا تنظیم شده شامل بیش از 900 موضوع اصلی و 790 موضوع ارجاعی و حود 9220 زیر موضوع است که به صورت صریح در صحیفه بدانها اشاره شده است.

در استخراج نمایه ها سعی بر آن بوده تا موضوعاتی بیان و نگارش شوند که دارای بار موضوعی بوده و در متن، محور سخن و یا مطلبی باشند و آن موضوعاتی که بار موضوعی خاصی نداشته و یا محور سخن و مطلبی نبوده اند به عنوان موضوع استفاده نشوند.