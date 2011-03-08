به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی که در پایان تمرین عصر امروز سه شنبه استقلال در جمع خبرنگاران سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: تساوی‌های اخیر تا حدودی باعث فاصله گرفتن استقلال از جمع تیم‌های بالای جدول شد و تیم‌های رقیب را به ما نزدیک کرد اما می توانیم با پیروزی مقابل سایپا موقعیت‌مان را در صدر جدول بهتر کنیم.

محمدی در مورد وضعیت آسیب دیدگی‌اش گفت: خوشبختانه مصدومیتم کاملا برطرف شده و از روز شنبه بطور کامل با استقلال تمرین می کنم.

وی درباره احتمال حضورش در دیدار این هفته مقابل سایپا یادآور شد: با توجه به اینکه به تازگی از بند مصدومیت رهایی پیدا کردم و تمرینات زیادی با تیم نداشتم بعید می‌دانم در بازی با سایپا در ترکیب تیم قرار بگیرم.

دروازه بان استقلال در مورد وضعیت تمرینات این تیم گفت: به خاطر زیرکشت رفتن زمین‌های تمرین ناگزیر بودیم روی چمن مصنوعی تمرین کنیم ولی از امروز روی چمن طبیعی تمرین کردیم و خوشختانه به جز یکی دو بازیکن مصدوم سایر نفرات تیم از آمادگی خوبی دارند و کاملا برای دیدار با سایپا آماده‌ایم.