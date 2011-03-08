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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۴۹

محمد محمدی:

تساوی‌ها استقلال را از جمع مدعیان عقب انداخت/ مقابل سایپا بازی نمی‌کنم

تساوی‌ها استقلال را از جمع مدعیان عقب انداخت/ مقابل سایپا بازی نمی‌کنم

دروازه بان تیم فوتبال استقلال تساوی در دو دیدار اخیر را باعث عقب افتادن این تیم از کورس مدعیان قهرمانی عنوان کرد و گفت: می توانیم با شکست سایپا امتیازهای از دست رفته را جبران کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی که در پایان تمرین عصر امروز سه شنبه استقلال در جمع خبرنگاران سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: تساوی‌های اخیر تا حدودی باعث فاصله گرفتن استقلال از جمع تیم‌های بالای جدول شد و تیم‌های رقیب را به ما نزدیک کرد اما می توانیم با پیروزی مقابل سایپا موقعیت‌مان را در صدر جدول بهتر کنیم.

محمدی در مورد وضعیت آسیب دیدگی‌اش گفت: خوشبختانه مصدومیتم کاملا برطرف شده و از روز شنبه بطور کامل با استقلال تمرین می کنم.

وی درباره احتمال حضورش در دیدار این هفته مقابل سایپا یادآور شد: با توجه به اینکه به تازگی از بند مصدومیت رهایی پیدا کردم و تمرینات زیادی با تیم نداشتم بعید می‌دانم در بازی با سایپا در ترکیب تیم قرار بگیرم.

دروازه بان استقلال در مورد وضعیت تمرینات این تیم گفت: به خاطر زیرکشت رفتن زمین‌های تمرین ناگزیر بودیم روی چمن مصنوعی تمرین کنیم ولی از امروز روی چمن طبیعی تمرین کردیم و خوشختانه به جز یکی دو بازیکن مصدوم سایر نفرات تیم از آمادگی خوبی دارند و کاملا برای دیدار با سایپا آماده‌ایم.

کد مطلب 1270243

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