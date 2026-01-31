به گزارش خبرنگار مهر، علی‌ اصغر ذاکری هرندی، پیش از ظهر شنبه در بازدید از شهرستان جازموریان با اشاره به عملیات احداث بلوار مرکز بخش چاه‌ حسن از سال آینده گفت: طرح تأمین آب آشامیدنی این بخش تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی از اختصاص تسهیلات ویژه مسکن روستایی و اجرای پروژه‌های ایمن‌سازی در بخش چاه حسن خبر داد و افزود: پروژه احداث بلوار مرکز این بخش پس از تصویب در شورای ترافیک شهرستان، در شورای ترافیک استان نیز مطرح شده و با نهایی شدن مراحل اداری، عملیات اجرایی آن از سال آینده آغاز خواهد شد.

ذاکری هرندی همچنین در جریان بازدید از وضعیت تأمین آب آشامیدنی بخش چاه‌ حسن، از بازسازی و بهسازی بخشی از مجتمع آبرسانی این منطقه خبر داد و گفت: این پروژه تا پیش از پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید و نقش مهمی در بهبود وضعیت آب شرب مردم منطقه خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان همچنین در بازدید از منطقه تکل‌ حسن بخش چاه‌ حسن شهرستان جازموریان، از اختصاص بیش از ۱۰۰ فقره تسهیلات مسکن روستایی به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله ویژه بازسازی و احداث واحدهای مسکونی خبر داد.

ذاکری هرندی، افزود: عملیات احداث و ترمیم سیل‌بند منطقه تکل‌حسن به طول ۵ کیلومتر از اسفندماه سال جاری آغاز خواهد شد که نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از سیلاب و افزایش ایمنی سکونتگاه‌های روستایی خواهد داشت.

وی تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها در راستای توسعه متوازن، ارتقای زیرساخت‌های عمرانی و بهبود کیفیت زندگی مردم شهرستان جازموریان در دستور کار قرار دارد.