کاهش اتلاف انرژی در ساختمانها با فناوری نانو/ بومی سازی سایدنگ در کشور

محمود عابدی خرسند مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر به جزئیات این کنسرسیوم اشاره کرد و اظهار داشت: طرح راه اندازی کنسرسیوم انرژی در سال اصلاح الگوی مصرف ارائه شد که پس راه اندازی آن از شرکتهای بزرگی که در زمینه ساختمان و مدیریت انرژی فعال بودند دعوت کردیم.



وی یکی از محصولات عرضه شده از سوی این کنسرسیوم را بومی سازی فناوری "سایدینگ" دانست و یاداور شد: سیستم سایدینگ، عایق حرارتی است و موجب جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان می شود در این پروژه با تغییراتی که در ساختار پلیمری آن ایجاد کردیم، استحکام این سامانه را در برابر تغییر رنگ افزایش دادیم.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان شرکت ایده سازان تدبیر با اشاره به اجرای برنامه هایی در جهت هدفمندی یارانه ها در کشور، یاداور شد: در حال حاضر هدفمندی یارانه ها از اهداف و اولویت های کشور است و یکی از اصولی که در صنایع مرتبط با ساختمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است توجه به استفاده درست از انرژی و بهینه سازی مصرف آن است.

وی افزود: از این رو این سیستم دارای استحکام و انعطاف مناسب است و قابلیت جایگزینی در نمای ساختمان به جای سنگ و کامپوزیت را دارد ضمن آنکه کاربرد آن در ساختمان موجب صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی می شود.

عابدی گفت: طول عمر بسیار بالا، نصب سریع، نبود پرت مصالح و طیف رنگ بسیار بالا را از دیگر مزایای این سیستم نام برد و اضافه کرد: سالانه ساخت 5/1 میلیون مسکن در کشور در دستور کار دولت قرار دارد و با در نظر گرفتن حدود یک میلیون مسکن که در بخش خصوصی ساخته می شود و کاربردی کردن این سیستم موجب صرفه جویی 30 درصدی در مصرف انرژی می شود.