28 ماده معدنی در قم شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدنقی کاظم‌زاده ظهر سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات سازمان صنایع و معادن استان قم برگزار شد بیان داشت: در حال حاضر 28 نوع ماده معدنی در استان قم شناسایی شده است که 45 درصد مواد معدنی کل کشور را تشکیل می‌دهد و سنگ آهک، سنگ کچ، سنگ لاشه، خاک سنگی، سنگ‌های تزیینی مثل گرانیت و مرمریت و تروارتن، باربیت، سلستین، ماسه سنگ گلاکونیتی و سنگ‌های نیمه قیمتی مثل عتیق، کالسدون، جاسپر و آگات از جمله ماده‌های معدنی موجود در معادن قم است.



قم در میان معادن کشور رتبه شانزدم را دارد



وی در ادامه اظهار داشت: قم در میان معادن کشور دارای رتبه شانزدهم است که این رتبه در سال گذشته هیجدهم بود که دو رتبه تا کنون ارتقاء پیدا کرده است.



سرپرست اداره معادن قم ادامه داد: معادن منگنز ونارچ، سنگ آهک نرداغی، معادن عقیق، نمک آبی و سنگ‌های تزیینی از معادن مهم استان قم محسوب می‌شوند.



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 92 معدن در استان فم وجود دارد که دارای پروانه هستند اضافه کرد: از این تعداد 60 معدن بصورت تمام وقت فعالیت می‌کنند و مابقی آن‌ها به دلایل کیفیت پایین ماده معدنی، فرسودگی ماشین آلات معدنی و عدم توانایی بهره برداران غیر فعال و یا بصورت نیمه فعال هستند.



معدن منگنز ونارچ در خاورمیانه بی‌نظیر است



کاظم زاده گفت: معدن منگنز ونارچ از نظر ذخایر در خاورمیانه بی‌نظیر است و این معادن زمینه اشتغال 460 نفر را فراهم کرده است که سالانه 60 میلیون تن ذخیره معادن آن است و با استحصال 100 هزار تن ماده معدنی منگنز در سال یکی از تأمین کننده اصلی آلیاژهای فولادی کارخانه ذوب آهن اصفهان را تشکیل می‌دهد.



وی با بیان اینکه میزان استخراج از معدن آهک و مارن نیزار در سال یک میلیون و 200 هزار تن است اضافه کرد: این معدن در سال جاری مورد بهره برداری قرار گرفته است و قرار است ماده اولیه کارخانه سیمان نیزار را تأمین کند که دارای ذخیره قطعی 140 میلیون تن آهک و مارن است.



سرپرست اداره معادن قم بیان داشت: از اول سال تا کنون 15پروانه اکتشاف و 10 مورد گواهینامه کشف معدن با ذخیره‌ای بالغ بر 184 میلیون و 215 هزار تن و هزینه 34 میلیارد ریال صادر شده است.



وی در خصوص دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی این اداره در سال 89 در بخش تعیین سیاست‌ها و راهبردهای بخش معدن اظهار داشت: اقدامات لازم برای پیگیری اجرای سرمایه گذاری استحصال شورابه‌های دریاچه نمک قم، شروع طرح GIS بخش صنعت و معدن استان، اجرای طرح عمرانی اکتشاف مقدماتی طلا در قم، برگزاری دو نوبت مزایده محدوده‌های معادن استان، برنامه ریزی برای استقرار صنایع معدنی در جوار معادن استان و تعیین سیاست‌های راهبردهای بخش معدن از جمله اقدامات مهم این سازمان در طول سال جاری بوده است.



کاظم زاده با اشاره به اینکه تمام فعالیت‌های مربوط به معادن استان زیر نظر متخصصین معدن و زمین‌شناسی صورت می‌گیرد بیان داشت: در حال حاضر 300 نفر در استان قم عضو سازمان نظام مهندسی معدن هستند.



وی در پایان خاطرنشان کرد: بهره برداری از معادن باید با کمترین تخریب محیط زیست و منابع طبیعی صورت گیرد.