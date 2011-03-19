استفاده از ظرفیت موسسات خیریه برای درمان معتادان زن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حیدرعلی احمدی ظهر شنبه در بازدید از موسسه خیریه مهروزان معین در جلسهای مشترک با هیئت مدیره این موسسه خیریه از اعلام آمادگی فرمانداری با هرگونه همکاری با این موسسه تاکید کرد.
وی اظهار داشت: بر اساس اعلام هیئت مدیره این موسسه در حال حاضر مجوز نگهداری بیماران زن روانی مزمن و معتادان زن خود معرف را دارد.
فرماندار شهرستان گنبدکاووس وجود چنین موسساتی را راهگشا برای حل معضلات اجتماعی دانست.
وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیتهای این موسسه خیریه در خصوص رفع معضلات اجتماعی استفاده شود، گفت: مسئولان شهرهای استان می توانند از ظرفیت این موسسه برای ساماندهی مسایل اعتیاد شهرهای خود استفاده کنند.
عزیزی رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه مهروزان معین نیز با اشاره به اینکه این موسسه اولین موسسه خیریه استان است که زنان معتاد خود معرف را پذیرش میکند گفت: این موسسه آمادگی دارد در خصوص پذیرش بیماران روانی و نگهداری زنان بی سرپناه فعالیت کند.
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