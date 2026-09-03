https://mehrnews.com/x3cXRg ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۲۸ کد مطلب 6936109 استانها گلستان استانها گلستان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۲۸ تجمع شبانه مردم کردکوی در حمایت از رهبری کردکوی- مردم کردکوی با حضور در تجمعی شبانه، حمایت خود از رهبری و همبستگی ملی را به نمایش گذاشتند. دریافت 10 MB کد مطلب 6936109 کپی شد مطالب مرتبط خاطرات فردوسیها از «آقای جهادگر ایران»؛ یادی ماندگار از روزهای ویرانی حقالسکوت ۴۰ هزار پوندی انگلیس؛ برای رئیسعلی دلواری وطن چند میارزید؟ حضور با شکوه زنجانیها در صد و هشتاد و ششمین شب دفاع از وطن ۱۸۶ شب ایستادگی و مقاومت مردم دیار آفتاب در تجدید بیعت با رهبری تجمع متفاوت مردم وکیلآباد مشهد برای حسنا دختری با اسکوتر صورتی برچسبها گلستان کردکوی تجمع مردمی
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