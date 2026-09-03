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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۲۸

تجمع شبانه مردم کردکوی در حمایت از رهبری

تجمع شبانه مردم کردکوی در حمایت از رهبری

کردکوی- مردم کردکوی با حضور در تجمعی شبانه، حمایت خود از رهبری و همبستگی ملی را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6936109

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