حضور در نمایشگاه دوبی اعتبار جهانی صنعت چاپ ایران را بالا برد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز یکشنبه 21 فروردین ماه اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران میزبان مسئولان و شرکت‌کنندگان پاویون ایران در دهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی دوبی بود که به توضیح عملکرد و دستاوردهای خود از این حضور پرداختند.

در ابتدای نشست بابک عابدینی مسئول پاویون ایران در نمایشگاه دوبی گفت: این پاویون مورد بازدید خیلی از مسئولان نمایشگاهی جهان قرار گرفت که یکی از مهم‌ترین دیدارها به بازدید نمایندگان label expo اختصاص داشت که دیداری 3 ساعته با ما داشتند و درباره همکاری مشترک با صنعت چاپ ایران و برگزاری سمینار در ایران مذاکره کردند.

وی ادامه داد: آنچه ما بدان تاکید داشتیم این بود که اگر آنها قرار است در ایران فعالیتی داشته باشند لازم است در کنار آن به مساله آموزش و معرفی تکنولوژی‌های روز جهان در کشورمان دقت کنند. در این دیدار صحبت از لیبل و لیبلینگ و چاپ دیجیتال به میان آمد که قرار شد سمیناری آموزشی به همت دست‌اندرکاران آن نمایشگاه و پیش از برپایی آن، در ایران برگزار شود.

نایب رئیس اول هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ دیگر دیدارها از پاویون را اینگونه تشریح کرد: مسئولان دروپا، تویاپ ترکیه، آیپکس، chinaprint و ... از دیگر نمایندگان نمایشگاهی بزرگ جهان بودند که ضمن بازدید از غرفه ایران پیشنهاد حضور در ایران و دعوت از ما برای شرکت در نمایشگاه‌هایشان را داشتند.

عابدینی افزود: جدی‌ترین مذاکره ما با label expo برای برگزاری سمینار آموزشی اواخر تیرماه در ایران بود که آنها این سمینار را به هزینه خودشان برگزار کرده و جدیدترین دستاوردهای علمی در عرصه چاپ را معرفی کنند همچنین از ما دعوت شد که ماه مهر در نمایشگاهی که در بروکسل برگزار می‌شود شرکت کنیم.

در ادامه نشست عباس ابوالفتحیان مدیرعامل شرکت هنر گرافیک قائم دستاوردهای حضورش در نمایشگاه را اینگونه تبیین کرد: 50 بازدیدکننده از 19 کشور جهان از غرفه شرکت بازدید کردند که درخواست خرید مواد تولیدی ما را داشتند. این شرکت‌ها که بیشتر مواد اولیه چاپ را از انگلیس و چین خریداری می‌کنند با شناخت کیفیت محصولات ایران خواستار خرید این محصولات بودند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران افزود: برای شرکت‌های منطقه خرید از ایران به صرفه‌تر است و هزینه‌های حمل و نقل کمتری پرداخت می‌کنند در نتیجه به خرید از ایران تمایل بیشتری دارند.

حسین دارابی مسئول غرفه رایان صنعت در دهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته بندی دوبی نیز در این باره گفت: حضور در نمایشگاه دوبی برای شرکت ما و همچنین صنعت چاپ کشورمان ارزشمند بود و نشان داد با وجود تحریم‌ها می توانیم در عرصه‌های جهانی شرکت کنیم. برپایی پاویون ایران تبلیغ مثبتی بود و باعث شد بازار منطقه را بسنجیم و بیشتر بدانیم که با چه بازارهایی می‌توانیم کار کنیم.

وی ادامه داد: برای ما بحث تعامل با شرکت‌های جهان در بحث تامین مواد اولیه مهم بود همچنین در بخش ملزومات چاپ هم اعتبار و توانایی‌های ما دیده شد که اینها کمک می کند در عرصه چاپ و بسته‌بندی بیشتر به ما توجه شود.

عابدینی در ادامه با اشاره به اینکه شرکت آسان پک قزوین که در این نمایشگاه غرفه داشت توانسته برای گرفتن نمایندگی در پاکستان و عراق و دوبی مذاکراتی داشته باشد بیان کرد: از آنجا که من به عنوان مدیرعامل گروه بازرگانی سایبک و چاپ صفا نیز غرفه‌ای در پاویون ایران داشتم می‌توانم بگویم این حضور برای شرکت‌های ما در بخش خصوصی تاثیر مثبت داشت.

وی افزود: این غرفه 99 بازدیدکننده از 26 کشور داشت و یکی از نتایجی که حضور ملی ایران در نمایشگاه دوبی داشت این بود که فرصت مذاکره رودر روی شرکت‌های ایرانی را با شرکت‌های بزرگ جهان فراهم کرد که حاصل این حضور برای شرکت ما(سایبک) توافق برای همکاری مشترک با چند شرکت اروپایی بود.

این فعال عرصه چاپ توضیح داد: این همکاری اقتصادی به ویژه با ایتالیا شرکت گرفته است بدین شکل که ما با خرید سهم و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های آنها بتوانیم محصولاتشان را در ایران بسته‌بندی کرده و تحت لیسانس خودمان در داخل عرضه کرده و همچنین صادر کنیم. چاپ بروشورهای تبلیغاتی و مجلات برای پخش در امارات و کشورهای همسایه از دیگر مذاکرات انجام گرفته است.

مسئول پاویون ایران در نمایشگاه دوبی برنامه‌های تدارک دیده شده برای دیگر حضورهای بین المللی را اینگونه تشریح کرد: اولین گاه شرکت در label expo بروکسل است که پیش از آن سمینار آموزشی در ایران خواهیم داشت که در آن سمینار درباره این نمایشگاه، برنامه‌هایش و تکنولوژی‌هایی که در آن عرضه می‌شود توضیح داده می‌شود تا حضور ما هدفمند باشد و بدانیم چه چیزهایی می‌خواهیم از این حضور به دست آوریم و نه اینکه فقط حضور داشته باشیم. همچنین مقرر شد که اگر ایرانیان درخواست خرید دستگاه‌هایی را داشتند امکان بازدید از 4 کارخانه تولیدکننده در بروکسل ایجاد شود.

نایب رئیس اول هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ اضافه کرد: همچنین توافقی برای چاپ 2 دایره المعارف تخصصی که به همت رئیس نمایشگاه دوبی و همکارانش تدوین شده و به چند زبان جهان ترجمه شده، در ایران صورت گرفت.

وی مهم‌ترین دستاورد حضور در نمایشگاه دوبی را بالا رفتن اعتبار جهانی صنعت چاپ ایران دانست و گفت: بدون حضور جهانی نمی‌توانیم خود را به جهان معرفی کنیم همچنین در چنین نمایشگاه‌هایی فرصتی ایجاد می‌شود که با تکنولوژی روز آشنا شویم . حاصل شرکت در نمایشگاه به سرعت نمایان نمی‌شود بلکه نیاز به زمان دارد و در ضمن یک حضور هم کافی نیست بلکه باید مستدام باشد.

دارابی و ابوالفتحیان نیز با تایید حرف‌های عابدینی تاکید داشتند که شرکت در نمایشگاه دوبی یک گام روبه جلو برای کسب اعتبار جهانی در عرصه چاپ و بسته بندی بوده که شرایط را برای تعامل بیشتر با دیگر شرکت‌ها را فراهم کرده است و این کسب اعتبار بزرگترین دستاورد بوده است.

در پایان این نشست درباره برگزارکننده نمایشگاه دوبی و تجربه آنها، لزوم توجه به چاپ و بسته بندی به عنوان صنعتی که می‌تواند به صادرات غیرنفتی کمک کند، صحبت به میان آمد و عابدینی از حمایت دفتر امور چاپ معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و سازمان توسعه تجارت برای برپایی پاویون ایران در نمایشگاه دوبی خبر داد.