به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین بزرگداشت روز معمار و جایزه هادی میرمیران شب گذشته، چهارم اردیبهشت در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این برنامه که به دلیل استقبال اعضای جامعه معماری بسیاری ایستاده به تماشای مراسم پرداختند، پیام معماران و مسئولان نهادهای مختلف به مناسبت این رویداد قرائت شد که از جمله آنها نامه علی نیک‌زاد، وزیر مسکن به مناسبت این روز بود.

در ادامه ایرج اعتصام، مدیرعامل بنیاد میرمیران در مورد این دوره گفت: خوشبختانه هرسال مسابقه میرمیران از لحاظ کمی و کیفی با استقبال بیشتری مواجه می شود. در دوره اول تنها 40 نفر در مسابقه شرکت کردند اما این بار 110 شرکت کننده داشتیم.

وی سپس از تصمیم مسئولان جایزه میرمیران برای بین‌المللی شدن این رویداد خبر داد: ایده ما این است که مسابقه از دوره‌های بعد به صورت بین‌المللی برگزار شود. برای همین در سفرهای خارجی با تعدادی از معماران مطرح بین‌المللی در تماس بودم و آنها نیز نسبت به این مسئله اظهار علاقه کرده‌اند.

اعتصام با اشاره به اینکه یکی از طرح های موفقیت آمیز بنیاد میرمیران انجام کار مشترکی در مورد مولانا با بنیاد شمس و مولانا است، گفت: حتی اگر ضرورت داشته باشد می توانیم این کار را در سطح بین المللی انجام دهیم.

وی در مورد برگزاری شب‌های معماری افزود: تا به حال دو شب معمار برگزار شده است که امیدواریم سومین شب معمار هرچه زودتر برپا شود. در بنیاد میرمیران بخشی با عنوان گروه جوانان میرمیران تشکیل شده است و یکی از برنامه های آنها سامان دادن به شب های معماری است.

اعتصام هدف از برگزاری شب‌های معمار را تبادل نظر و مراوده میان اعضای جامعه معمار دانست: ما معماران بزرگی در طول تاریخ داشته ایم که حتی به مدرسه نرفتند اما به خاطر برخوردها و مراوده‌هایی که با دیگران داشتند توانستند به غنای دانش خود بیفزایند. شب های معمار هم می تواند در همین راستا باشد.

وی در ادامه به چگونگی شکل گیری بنیاد میرمیران اشاره کرد: ایده تشکیل بنیاد میرمیران شناخت معماری گذشته ایران و آشنایی با پیشرفت‌های مدرن امروز در زمان حیات مرحوم میرمیران بود. او لحظه‌ای از این فکر غافل نشد و حتی خاطرم هست زمانی که در بیمارستان بستری بود جلساتی با ایشان در این مورد برگزار می شد.

اعتصام اظهار کرد: میرمیران به تاسیس یک بنیاد پژوهشی علاقه زیادی داشت. تاسیس بنیاد معماری میرمیران هم در روز مراسم تشییع پیکر میرمیران اعلام شد.

به گفته وی در حال حاضر اعضای بنیاد میرمیران در راستای علایق و اعتقادات این معمار فعالیت‌های پژوهشی و اجتماعی خود را آغاز کرده و به عنوان اولین اقدام مسابقات معماری هادی میرمیران را برگزار کرده‌اند.

به دنبال آن فیلم کوتاهی از مراسم سال گذشته جایزه میرمیران پخش شد و فریال جواهریان، معمار و از اعضای هیئت انتخاب جایزه میرمیران گفت که در این دوره 110 اثر به این رویداد ارسال شد که از نظر اعضای هیئت داوران کیفیت خوبی داشتند.

وی همچنین با بیان اینکه موضوع این دوره "معماری و فضای سبز" بوده است، ادامه داد: انسان در طول تاریخ دو نگرش به طبیعت داشته است. یکی از آنها نگرش چینی، ژاپنی و دیگری ایده ایرانی، عربی و هندی است که هر دو آنها در ایجاد باغ‌های زیبا نمود پیدا کرده است.

جواهریان در توضیح باغ‌های ژاپنی و ایرانی گفت: در نگرش ژاپنی طبیعت ستایش می شود و ژاپن به دلیل طبیعت زیبایی که دارد از باغ های مینیاتوری جذابی بهره می گیرد. حال آنکه در سرزمین ما به خاطر طبیعت خشکی که داشته است، هدف از ایجاد باغ ها رام و مهار کردن طبیعت بوده که امروزه سرمنشا کشورهای جنوب اروپا است. حتی خیلی از شهرهای آمریکا معماری خود را مدیون باغ های ایرانی هستند.

جواهریان در بخش دیگری از این مراسم مقاله ای در مورد معماری پایدار ایراد و بر این نکته تاکید کرد که شهرهای ایرانی در گذشته با توجه به نوع اقلیم، معماری متفاوتی داشته اند که به دلیل افسون زدگی ما برای استفاده از معماری غربی امروزه معماری همه نقاط ایران از جنوب تا شمال یکنواخت و بدون درنظر گرفتن شرایط جوی آن منطقه صورت گرفته است.

پس از آن با حضور ایرج اعتصام، فریال جواهریان، داراب دیبا، علی اکبر صارمی، سید علیرضا قهاری، شهاب کاتوزیان و حمید میرمیران به عنوان اعضای هیئت داوران جوایز مسابقه میرمیران اهدا شد.

طرح‌های نسترن اسماعیل بیگی، امیر سیاوش قربانی، شهاب تولیت کاشانی، آلاله سخانی فر، فاطمه نوربخش، حمید حسینی، شوکا معتمدی، آرش کرمی، پاشار قرچمنی، علی اصغرزاده، حامد سلطانی، صالحه بخارایی، محمود خلیلی، عباس صرافی، مجید ادب، محمدیاسر و محمد رسوال موسی‌پور، علیرضا علی‌الحسابی و کمیل شفق به عنوان آثار منتخب معرفی شدند.

رتبه سوم نیز به همراه لوح تقدیر و 15 میلیون ریال به صورت مشترک به هدیه درمان، سینتیا ناگی و سروش الهی رسید. نادر نیک گفتار و رضا عباسپور با 30 میلیون ریال و لوح تقدیر رتبه دوم را زا آن خود کردند و محسن کاظمیان‌فرد و مهران عارفاین با 60 میلیون ریال و لوح تقدیر موفق به دریافت رتبه اول شدند.