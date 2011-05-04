بهزاد شریف مخمل‌ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: جایگزینی ظروف پلاستیکی با ظروف آلومینیومی باید با برنامه و مدیریت خاصی انجام شود، زیرا صنایع مرتبط با ساخت ظروف پلاستیکی اعتراض دارند که چرا از یک سو پروانه فعالیت به آنها داده می‌شود و از سوی دیگر فعالیت آنها محدود می شود.

وی با بیان اینکه ظروف پلاستیکی از قدیم وجود داشته‌ و استانداردها و مضرات آنها مشخص شده است، ولی استاندارد ظروف گیاهی هنوز به طور کامل مشخص نشده است، افزود: جایگزینی ظروف گیاهی و آلومینیومی به جای ظروف پلاستیکی در محل های عرضه مواد غذایی گرم باید با برنامه ای ویژه انجام شود و لازم است فرهنگ سازی به این شکل انجام شود که شهروندان هنگام تهیه مواد غذایی گرم، ظرف استاندارد به همراه خود داشته باشند.



شریف مخمل زاده تصریح کرد: برای گسترش برنامه های فرهنگی ظرفیتهای بسیاری در صدا و سیما، آموزش و پرورش و جراید استان وجود دارد که لازم است در این زمینه به تعامل برسیم؛ علم ارتباطات پیچیدگی های خود را دارد و باید برای رسیدن به تعامل و انجام فعالیت های اطلاع رسانی از متخصصان این علم استفاده شود.



معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز درباره مبارزه با قاچاق مواد دارویی و بهداشتی، اظهار کرد: به دلیل اینکه خوزستان مرز گسترده ای با کشورهای خارجی دارد، فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی بسیاری از این مرزها به استان وارد می‌شود که هم از لحاظ سلامتی و هم از نظر اقتصادی مضر هستند، برای پیشگیری از این معضل و کاهش مصرف مواد دارویی، آرایشی و بهداشتی قاچاق، باید فرهنگ سازی جدی انجام شود.