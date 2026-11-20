به گزارش خبرنگار مهر، بررسی داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان گلستان در روز پنجشنبه ۲۸ آبان نشان می‌دهد کلاله با ثبت بیشینه دمای ۲۸ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین شهرستان استان بوده است.

بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی گلستان، پس از کلاله، گنبدکاووس با ۲۷ درجه و مینودشت با ۲۶ درجه سانتی‌گراد بیشترین دما را در استان تجربه کردند.

همچنین بیشینه دمای مراوه‌تپه، آق‌قلا، اینچه‌برون و علی‌آبادکتول ۲۴ درجه، پارک ملی گلستان (تنگراه) ۲۳ درجه و گرگان، هاشم‌آباد، بندرترکمن، بندرگز و انبارالوم ۲۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

در این مدت کارکنده نیز بیشینه دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد را ثبت کرد.

از نظر کمینه دما نیز گرگان، تنگراه، آق‌قلا، کارکنده و هاشم‌آباد با ثبت دمای ۶ درجه سانتی‌گراد سردترین نقاط گزارش‌شده در استان بودند.