به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، حسین کشتکار، از اتاق عمل به عنوان قلب تپنده بیمارستان و یکی از مهم‌ترین بخش‌های نظام سلامت نام برد و گفت: بیمارستان‌های تهران به دلیل حجم بالای مراجعات و انجام جراحی‌های بزرگ و تخصصی، شرایط کاری دشواری دارند و همکاران پرستار در این مراکز مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.

وی به موضوع اشتغال چندگانه پرستاران اشاره کرد و آن را یکی از مسائل نگران‌ کننده در حوزه پرستاری دانست.

کشتکار افزود: در بررسی‌هایی که در محیط‌های بیمارستانی داشته‌ام، مواردی از اشتغال همزمان پرستاران در دو یا سه محل کار مشاهده شده است. این مسئله، به‌ ویژه در مورد پرستاران خانم، زنگ خطری است که باید مورد توجه قرار گیرد. لازم است شرایطی فراهم شود تا همکاران پرستار برای تأمین معیشت خود ناچار به اشتغال در چند محل نباشند.

وی همچنین با اشاره به کمبود نیروی پرستاری در تهران و مشکلات مسکن و ماندگاری نیروها، خواستار توجه ویژه به اجرای قانون ارتقای بهره‌وری در استان تهران شد و گفت: با توجه به شرایط خاص تهران، لازم است امکان اجرای متناسب و مستقل‌تر قانون ارتقای بهره‌وری برای پرستاران این شهر پیگیری شود تا بتوان از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت بیشتر از همکاران استفاده کرد.

کشتکار با بیان اینکه اجرای قانون ارتقای بهره‌وری در کنار آثار مثبت خود، در برخی مراکز درمانی به چالش‌های پرداختی میان کارکنان منجر شده است، توضیح داد: در شرایط فعلی، اختلاف دریافتی میان همکارانی که در یک محل کار می‌کنند اما از نظر تعداد محل‌های اشتغال و نحوه محاسبه ساعات کاری وضعیت متفاوتی دارند، به یکی از دغدغه‌های مدیران و مسئولان اتاق عمل تبدیل شده است.