به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اربابی رئیس مرکز آموزش صدا و سیما و عضو هیات علمی این دانشگاه با اشاره به اهداف برگزاری بخش دانشجویی جشنواره فیلم شهر گفت: بخش مسابقه دانشجویی جشنواره فیلم شهر به دنبال دستیابی به رویکرد این رویداد هنری یعنی "شهری انسانی برای انسان شهری" از نگاه و منظر دانشجویان است.

وی ادامه داد:به همین منظور متولیان این بخش به جلب مشارکت هنرمندان دانشجو- فیلمساز با رویکرد محوری "شهری انسانی برای انسان شهری" با توجه به الگوی اسلامی– ایرانی حاوی مضامین "شهر-ایمان، اخلاق"، " شهر-آگاهی و عقلانیت" و " شهر-سلامتی و نشاط" اقدام کرده اند.

رئیس مرکز آموزش صدا و سیما همچنین با تاکید بر اینکه چهارمین جشنواره دانشجویی فیلم شهر همسو با بیانات مقام معظم رهبری، اقدام به ایجاد بخش "نگاه ویژه" کرده است، افزود: این بخش با موضوع همت مضاعف، کارمضاعف با نمایش فیلم‌های سه دقیقه‌ای تولید شده از سوی دانشجویان کشور برگزار وجوایز ویژه و ارزنده‌ای را به بهترین فیلم برگزیده اهداء می‌کند.

مسئول بخش دانشجویی چهارمین جشنواره فیلم شهر ادامه داد: در مجموع 462 اثر به دبیرخانه بخش دانشجویی چهارمین جشنواره فیلم شهر رسیده است که دانشگاه صدا و سیمای تهران با 160، دانشگاه صدا و سیمای قم با 35 اثر و دانشگاه سوره 170فیلم و دانشگاه هنر با 7 اثر بیشترین حضور را در بخش دانشجویی دارند و الباقی آثار این بخش از دانشگاه های دیگر شهر تهران به دبیرخانه جشنواره ارسال شده اند.

اربابی تصریح کرد: از مجموع آثار رسیده به بخش جشنواره فیلم شهر، 8 اثر در بخش انیمیشن، 41 اثر در بخش فیلم های داستانی کوتاه و 28 فیلم مستند از سوی هیات انتخاب این بخش متشکل از آقایان: محمد حسین تمجیدی، همایون امامی، سعید توکلیان، محمود اربابی و احمدرضا معتمدی برای حضور در بخش رقابتی این بخش انتخاب شدند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما، افزود: هیات داوران بخش دانشجویی چهارمین جشنواره فیلم شهر متشکل از آقایان عزیزاله حاجی مشهدی، مسعود دشتبان، احمد ضابطی جهرمی، علی معلم و مجید رجبی معمار از مجموع 77 اثر حاضر در بخش دانشجویی چهارمین جشنواره فیلم شهر، آثار برتر را در بخش های انیمیشن، کوتاه داستانی و مستند انتخاب خواهند کرد.

اربابی ادامه داد: همزمان با افتتاح بخش دانشجویی چهارمین جشنواره فیلم شهر از 18 اردیبهشت ماه، در پنج دانشگاه کشور کارگاه آموزشی با موضوع "سینما ، شهر و شهروند" در قالب بخش دانشجویی این رویداد سینمایی برگزار می شود.

وی در ادامه بیان کرد: این کارگاهها با حضور"کیومرث پوراحمد"، "مهدی کرم پور"، "شهریار بحرانی"، "احمدرضا معتمدی"، "خسروسینایی" و "محمد مهدی عسگرپور" سینماگران مطرح کشور در دانشگاه های هنر، سوره، دانشکده صدا و سیمای تهران، تهران، الزهرا، صدا وسیمای قم برپا می شود علاقه مندان بر اساس زمان برگزاری هریک از این کارگاه ها می توانند در این کلاس ها حضور داشته باشند.

به گفته مسوول بخش دانشجویی چهارمین جشنواره فیلم شهر آثار بخش مسابقه دانشجویی جشنواره فیلم شهر در ایام برگزاری این رویداد سینمایی هر روز در دانشگاه های الزهرا، تهران، سوره، هنر، صدا و سیمای تهران و صدا و سیمای قم نمایش داده می شوند که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این آثار در دو نوبت صبح و عصر برای دانشجویان نمایش داده می شوند.

وی در ادامه از حمایت جشنواره فیلم شهر از دانشجویان علاقه مند به فیلمسازی خبر داد و تصریح کرد: به دانشجویانی که در ایام برگزاری جشنواره فیلم شهر با حضور در دانشگاه ها از آثار بخش دانشجویی دیدن می کنند به قید قرعه جایزه نقدی حمایت از ساخت فیلم با موضوع شهری اهدا می شود.

اربابی درباره جوایز بخش دانشجویی گفت: بخش مسابقه دانشجویی جشنواره فیلم شهر در سه بخش کوتاه، مستند و انیمیشن برگزار می شود که به برترین های هر بخش مبلغ 20 میلیون ریال، نفرات دوم 15 میلیون و به نفرات سوم 10 میلیون ریال جوایز نقدی اهدا می شود.

چهارمین جشنواره فیلم شهر با رویکرد "شهری انسانی برای انسان شهری " از 18 تا 31 اردیبهشت ماه در تهران و گیلان برگزار می شود.

