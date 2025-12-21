به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره بازیگری دانشجویی دانشگاه عقیق شاهینشهر، بهعنوان رویدادی نوپا اما معنادار در عرصه هنرهای نمایشی، در شرایطی آغاز به کار کرد که بسیاری از کنشگران فرهنگی و هنری این شهرستان، آن را نشانهای از پیوند دوباره دانشگاه با بدنه اجتماعی و فرهنگی شهر ارزیابی میکنند. این جشنواره که به ابتکار دانشگاه عقیق و با مشارکت دانشجویان، اساتید و همراهی نهادهای فرهنگی برگزار میشود، فراتر از یک رویداد نمایشی، حامل پیامی روشن درباره جایگاه آموزش هنر، نقش دانشگاه در تربیت نیروی خلاق و ضرورت توجه به ظرفیتهای فرهنگی شهرهای دانشگاهی است.
آئین رونمایی از پوستر نخستین دوره این جشنواره، شامگاه یکشنبه در دانشگاه عقیق شاهینشهر برگزار شد؛ آئینی که در آن مسئولان شهری، مدیران فرهنگی، اساتید دانشگاه و دانشجویان گرد هم آمدند تا از آغاز مسیری تازه در زیست هنری این دانشگاه و شهر سخن بگویند. فضای این مراسم، ترکیبی از نگاههای مدیریتی، دغدغههای آموزشی و امیدهای دانشجویی بود؛ فضایی که نشان میداد جشنواره بازیگری دانشجویی، حاصل یک تصمیم مقطعی نیست، بلکه نتیجه یک فرآیند فکری و آموزشی است که طی ماهها شکل گرفته است.
ناصر اسدی فرماندار شهرستان شاهینشهر و میمه، در این آئین با تأکید بر ویژگیهای فرهنگی این شهر، جشنواره دانشجویی بازیگری را پاسخی متناسب به نیازهای فرهنگی جامعه شهری دانست.
وی با اشاره به جایگاه شاهینشهر بهعنوان شهری باسواد و علاقهمند به هنر، بهویژه تئاتر، اظهار کرد: شاهینشهر از جمله شهرهایی است که سرمایه انسانی و فرهنگی آن، همواره بستری مناسب برای رشد فعالیتهای هنری فراهم کرده است. شهروندان این شهر از سطح آگاهی فرهنگی بالایی برخوردارند و همین موضوع، ضرورت برنامهریزی هدفمند در حوزه فرهنگ و هنر را دوچندان میکند.
فرماندار شهرستان شاهینشهر و میمه افزود: برگزاری جشنوارههایی از جنس جشنواره دانشجویی بازیگری دانشگاه عقیق، میتواند طیف گستردهای از علاقهمندان به هنرهای نمایشی را جذب کند و رضایت فرهنگی شهروندان را ارتقا دهد. این نکته که یک دانشگاه، خود بهعنوان پایهگذار چنین رویدادی وارد میدان میشود، نشاندهنده درک صحیح از نقش آموزش عالی در جامعه است. دانشگاهها تنها محل انتقال دانش نیستند، بلکه میتوانند کانون تولید جریانهای فرهنگی و هنری باشند.
وی با اشاره به پیوند میان دانشگاه و جامعه شهری تصریح کرد: وقتی یک رویداد فرهنگی از دل دانشگاه بیرون میآید، این پیام را منتقل میکند که آموزش عالی نسبت به مسائل فرهنگی شهر بیتفاوت نیست. دانشگاه میتواند بستری برای بروز استعدادهای دانشجویی باشد و در عین حال به نیازهای فرهنگی شهر پاسخ دهد. این تعامل، در نهایت به تقویت هویت فرهنگی شهر منجر میشود.
اسدی بر لزوم حمایت مدیران شهری و استانی از چنین رویدادهایی تأکید کرد و اظهار کرد: همراهی نهادهای اجرایی با برنامههایی که از دل دانشگاهها شکل میگیرد، شرط تداوم و اثربخشی این فعالیتهاست. حمایت صرفاً مالی نیست، بلکه تسهیلگری، اعتماد و فراهم کردن زیرساختهای لازم نیز اهمیت دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از مسئولان دانشگاه عقیق و دستاندرکاران برگزاری جشنواره، خاطرنشان کرد: امروز شاهد رونمایی از پوستر نخستین دوره جشنواره هستیم و این مایه افتخار است که دانشگاه فضایی ایجاد کرده تا دانشجویان بتوانند توانمندیهای خود را عرضه کنند، آثارشان را در معرض دید قرار دهند و از تجربه اساتید و هنرمندان بهرهمند شوند. ما نیز به سهم خود تلاش میکنیم شرایط لازم برای اجرای مطلوب برنامههای فرهنگی و هنری در این شهرستان فراهم شود.
دانشگاه عقیق و نقشآفرینی در شکلدهی جریانهای هنری شهری
در ادامه این آئین حمیدرضا جوانمرد، رئیس دانشگاه عقیق شاهینشهر که ریاست نخستین جشنواره دانشجویی بازیگری این دانشگاه را نیز بر عهده دارد، با نگاهی تحلیلی به جایگاه دانشگاه در تولید و هدایت جریانهای فرهنگی و هنری سخن گفت.
وی با اشاره به مسئولیت اجتماعی دانشگاهها، اظهار کرد: دانشگاه عقیق در کنار ارائه رشتههای فنی و مهندسی، با نگاهی آیندهنگر، تمرکز ویژهای بر حوزه هنر داشته و تلاش کرده است نقش مؤثری در ارتقای زیست فرهنگی و هنری شاهینشهر ایفا کند.
رئیس دانشگاه عقیق شاهینشهر افزود: باور ما بر این است که دانشگاه نمیتواند نسبت به محیط پیرامونی خود بیتفاوت باشد. اگر شهری دارای ظرفیتهای فرهنگی و انسانی است، دانشگاه باید در تقویت و هدایت این ظرفیتها نقشآفرینی کند. در همین راستا، دانشگاه عقیق طی یک سال گذشته، حضوری فعال و جریانساز در رویدادهای فرهنگی شاهینشهر داشته است.
وی با اشاره به مشارکت این دانشگاه در جشنواره ملی تئاتر اقتباس و جشنواره ملی موسیقی خلاق، اظهار کرد: این حضورها نشاندهنده باور دانشگاه به اهمیت فرهنگ و هنر بهعنوان بخشی جداییناپذیر از هویت شهری است. ما تلاش کردهایم دانشگاه را به فضایی زنده و پویا تبدیل کنیم که در آن، آموزش، پژوهش و فعالیت فرهنگی در کنار یکدیگر معنا پیدا کنند.
جوانمرد با تأکید بر اینکه هویت فرهنگی هر شهر از توجه مستمر به هنر، اندیشه و خلاقیت شکل میگیرد، تصریح کرد: شاهینشهر از سرمایههای فرهنگی و انسانی ارزشمندی برخوردار است. تقویت این سرمایهها نیازمند برنامهریزی بلندمدت، استمرار فعالیتها و تعامل سازنده میان دانشگاه و نهادهای شهری است. امیدواریم این همافزایی در سالهای آینده نیز تداوم یابد و به تثبیت جایگاه فرهنگی شاهینشهر کمک کند.
وی نقش حمایتی نهادهای شهری در برگزاری رویدادهای فرهنگی را مهم دانست و اظهار کرد: جشنواره دانشجویی بازیگری دانشگاه عقیق، بستری مناسب برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای دانشجویی فراهم کرده است. این جشنواره تنها یک رقابت نیست، بلکه فرآیندی آموزشی است که به توسعه مهارتهای تخصصی دانشجویان و ایجاد پیوند میان فضای آموزشی و عرصه عملی هنر کمک میکند.
رئیس دانشگاه عقیق خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی ما، توانمندسازی دانشجویان و فراهمسازی زمینههای ارتباط آنان با نهادهای فرهنگی و هنری است. این ارتباط میتواند در آینده به ایجاد فرصتهای شغلی و حرفهای در حوزه هنر منجر شود. جشنواره بازیگری، گامی در این مسیر است و امیدواریم با حمایت نهادهای شهری، به رویدادی ماندگار در تقویم فرهنگی دانشگاه و شهر تبدیل شود.
جشنواره بازیگری؛ پیوند آموزش دانشگاهی با تجربه عملی صحنه
هومن نادری، دبیر نخستین جشنواره دانشجویی بازیگری دانشگاه عقیق، در تشریح روند شکلگیری این رویداد، آن را نتیجه یک فرآیند آموزشی و عملی دانست.
وی با اشاره به اهداف جشنواره، اظهار کرد: این رویداد با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای دانشجویی طراحی شده است. ما تلاش کردیم جشنواره، امتداد طبیعی آموزشهای دانشگاهی باشد و دانشجویان بتوانند آموختههای خود را در فضایی واقعی و حرفهای محک بزنند.
دبیر نخستین جشنواره دانشجویی بازیگری دانشگاه عقیق با تأکید بر حضور دانشجویان رشته سینما در جشنواره، اظهار کرد: اگرچه دانشجویان این رشته بهطور تخصصی در حوزه بازیگری تحصیل نمیکنند، اما با گذراندن دروس مرتبط مانند مبانی هنرهای نمایشی، آشنایی با متون نمایشی، اصول بازیگری و فیلمنامهنویسی، توانستهاند مهارتهای قابل توجهی در عرصه نمایش کسب کنند. این موضوع نشان میدهد آموزش میانرشتهای تا چه اندازه میتواند در پرورش استعدادها مؤثر باشد.
مدیر گروه رشته سینما و ارتباط تصویری دانشگاه عقیق افزود: پس از مشاهده اجراهای پایانی دانشجویان در کلاس اصول بازیگری و با توجه به کیفیت آثار ارائهشده، ایده برگزاری جشنواره شکل گرفت. در ادامه، فرآیند ثبتنام و بازبینی آثار انجام شد و در نهایت، هشت اثر برای حضور در مرحله نهایی انتخاب شدند. این آثار، نمایانگر تلاش، خلاقیت و جسارت دانشجویان در ورود به عرصه عملی بازیگری است.
نادری با اشاره به ساختار اجرایی جشنواره اظهار کرد: ریاست جشنواره بر عهده رئیس دانشگاه عقیق است و مدیریت اجرایی آن را فهیمه فدایی بر عهده دارد. پوستر جشنواره نیز توسط زهراالسادات هاشمی، از دانشجویان رشته سینما طراحی شده است که این خود نشاندهنده مشارکت فعال دانشجویان در تمامی مراحل برگزاری رویداد است.
وی ضمن قدردانی از حمایت نهادهای فرهنگی شاهینشهر، ابراز امیدواری کرد که این جشنواره بهعنوان نخستین دوره، آغازی برای تداوم رویدادهای هنری دانشجویی در سالهای آینده باشد و در دیگر رشتههای هنری دانشگاه نیز شاهد برگزاری جشنوارههای مشابه باشیم.
در ادامه، مهدی تقیپور، بازیگر پیشکسوت و مدرس دانشگاه، با تأکید بر اهمیت آموزش عملی در کنار آموزش نظری، به نقش جشنواره در ارتقای مهارتهای دانشجویان اشاره کرد. وی اظهار کرد: یکی از چالشهای آموزش هنر، فاصله میان مباحث تئوریک و تجربه عملی است. جشنواره بازیگری دانشگاه عقیق، تلاشی برای کاهش این فاصله و ایجاد بستری کاربردی برای دانشجویان است.
وی افزود: ماحصل این جشنواره، ارائه بخشهایی از نمایشهای دانشجویی است که به دانشجویان فرصت میدهد علاوه بر تحصیل، تجربه حضور روی صحنه را کسب کنند و آمادگی ورود به بازار کار را داشته باشند. همچنین فعالان حرفهای عرصه نمایش در شاهینشهر، با استعدادهای جوان آشنا میشوند و این ارتباط میتواند در آینده به همکاریهای حرفهای منجر شود.
تقیپور با اشاره به دغدغه کاربردی بودن آموزش، اظهار کرد: هدف آن است که دانشجویان تنها به آموزش تئوریک بسنده نکنند. آنان باید در فضایی حرفهای، تواناییهای خود را محک بزنند و بهصورت عملی ارزیابی شوند. این رویکرد، باعث شده دانشگاه عقیق برگزاری جشنوارههایی در شاخههای مختلف هنری را در دستور کار قرار دهد.
همافزایی نهادی؛ شرط توسعه پایدار فرهنگ و هنر در شاهینشهر
در حاشیه این آئین، فرامرز رادمنش، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهینشهر و میمه، بر نقش هنرمندان و دانشگاهها در شکلدهی به هویت شهری تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در توسعه فرهنگی، اظهار کرد: هویت فرهنگی هر شهر، در گرو فعالیتهای هنری و حضور هنرمندان آن است. دانشگاههایی که رویکرد هنری دارند، نقش کلیدی در پرورش و معرفی این سرمایهها ایفا میکنند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهینشهر و میمه برگزاری جشنواره بازیگری به میزبانی دانشگاه عقیق را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: این رویکرد نشان میدهد دانشگاه فراتر از آموزش صرف، به مسئولیت فرهنگی و اجتماعی خود توجه دارد. چنین اقداماتی میتواند به تقویت ارتباط میان نسل جوان و بدنه فرهنگی شهر کمک کند.
رادمنش با تأکید بر اهمیت همافزایی میان نهادهای فرهنگی، اظهار کرد: توسعه فرهنگ و هنر نیازمند همکاری همهجانبه دستگاههاست. اگر مدیران بهصورت واقعی به حوزه هنر باور داشته باشند، حتی محدودیتهای مالی و قانونی نیز قابل مدیریت خواهد بود. همکاری تیمی، شرط موفقیت جشنوارههایی از این دست است.
همچنین مهدی مجیری، مدیر آموزشوپرورش شهرستان شاهینشهر، در حاشیه این مراسم، بر ضرورت تعامل میان نهادهای آموزشی و فرهنگی تأکید کرد. با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی شاهینشهر، اظهار کرد: این شهر از پتانسیلهای برجسته فرهنگی و هنری برخوردار است و با تقویت تعامل میان نهادهای مختلف، میتوان این ظرفیتها را بیش از پیش شکوفا کرد.
وی برگزاری جشنوارههای دانشگاهی را اقدامی مؤثر در تقویت هویت فرهنگی شهر دانست و افزود: حضور دانشگاه با رویکرد هنری در شاهینشهر، کاملاً با هویت فرهنگی این شهر همخوانی دارد. جشنواره بازیگری، تجلی توانمندیهای دانشجویی و نمادی از پیوند دانشگاه با جامعه شهری است.
گفتنی است در این جشنواره، آثار نمایشی متعددی به مرحله نهایی راه یافتهاند که از جمله آنها میتوان به عروس اتاق ۱۰۷، کاخ دادگستری، یه روزگاری، آنتیگونه، سیاهی، تالار وحدت و من دیوونه نیستم فقط یکم زیادی بیدارم اشاره کرد. این آثار در روزهای سوم و چهارم دیماه، در تماشاخانه تخصصی جم شاهینشهر و در بازه زمانی ۱۶:۳۰ تا ۱۹ به روی صحنه میروند و در پایان، سه اثر برگزیده توسط هیئت داوران معرفی خواهند شد.
آئین رونمایی از پوستر نخستین دوره جشنواره بازیگری دانشگاه عقیق، با حضور فرماندار، مدیران فرهنگی، مسئولان شهری، اساتید و دانشجویان برگزار شد؛ آئینی که نویدبخش آغاز مسیری تازه در تقویت آموزش عملی بازیگری و توسعه فرهنگ و هنر دانشجویی در شاهینشهر است.
