تصاویر یک حباب عجیب در دریا / غواصانی که به چشمهای خود شک کردند!

به گزارش خبرگزاری مهر، این دو غواص ناپلی که در آبهای محافظت شده دریای تیرنی در سواحل شبه جزیره "سورنتو" واقع در خلیج ناپل مشغول غواصی در عمق 50 متری بودند با منظره عجیبی روبه رو شدند.

این دو غواص که تا لحظاتی به چشمهای خود و آنچه که را می دیدند باور نداشتند یک گوی شفاف ژلاتینی به قطر یک متر را دیده بودند.

پس از انتشار عکسهای این گوی شفاف در اینترنت اظهار نظراتی درمورد این شیء اسرارآمیز ارائه شد.

این درحالی است که به عقیده دانشمندان هیچ مورد اسرارآمیزی وجود ندارد. درحقیقت پیش از این سه مورد مشابه از رویت این گوی شفاف در آبهای نیوزلند، نروژ و کرواسی گزارش شده بود.

براساس گزارش لارپوبلیکا، به گفته زیست شناسان دریایی این گوی ژلاتینی که شبیه به یک حباب عظیم است، کیسه نگهدارنده تخمهای یک گونه از سرپاوران بوده و محتوی هزاران تخم است.

در ایتالیا 26 گونه مختلف از سرپاوران زندگی می کنند و بنابراین شناسایی اینکه این کیسه تخم مربوط به کدام گونه است با نگاه اول بسیار دشوار به نظر می رسد و تنها نمونه برداری از آن می تواند نوع گونه را مشخص کند.

به اعتقاد کارشناسان، پخش تخمها در داخل یک پوسته ژلاتینی مربوط به خانواده Ommastrephidae (سرپاور پرنده) است که چهار گونه از آن به نامهای Ommastrephes bertramii، Illex coindetii، Todarodes sagittatus و Todaropsis eblanae که همگی با نام رایج "سرپاور" شناخته می شوند در مدیترانه زندگی می کنند.

هرچند این کیسه می تواند مربوط به یک گونه بیگانه از سرپاوران به نام Notodarus gouldi باشد که برای آبهای مدیترانه ناشناخته است.