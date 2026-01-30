توضیح کرملین درباره دلیل توقف عملیات نظامی روسیه در اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه(کرملین) اعلام کرد: هدف درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای خودداری از حملات، فراهم کردن شرایط مساعد برای مذاکرات است.

وی گفت: ترامپ به‌طور شخصی از پوتین خواسته است تا به مدت یک هفته، تا اول فوریه، از اقدام نظامی خودداری کند.

متیو ویتاکر نماینده دائم آمریکا در پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) نیز گفت: واشنگتن انتظار دارد موضوع اختلافات ارضی در روزها و هفته‌های آینده تعیین تکلیف شود.

وی، پیشتر گفته بود شرکت‌کنندگان در روند مذاکرات برای حل‌وفصل بحران اوکراین، در حال حاضر روی چهار سند نهایی کار می‌کنند. یک طرح صلح ۲۰ بندی، مجموعه‌ای از تضمین‌های امنیتی چندجانبه، تضمین‌های امنیتی مشخص آمریکا و همچنین برنامه رشد و شکوفایی اقتصادی پس از صلح.

این دیپلمات افزود: همه این اسناد به‌صورت همزمان در حال مذاکره هستند و فکر می‌کنم در حال حاضر، درک نسبتاً روشنی از خواسته‌های اوکراین داریم.

باوجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.