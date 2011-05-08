حجت‌الاسلام هادی حسین‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور، اظهارداشت: این شهرستان با داشتن 56 کانون فرهنگی هنری مساجد پس از مشهد بیشترین کانون ها را در خراسان رضوی داراست.

وی با بیان اینکه بیش از هفت هزار نفر عضو فعال در این مراکز وجود دارند، افزود: در راستای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در سطح جامعه و تقویت بیش از پیش کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، کتاب‌های تازه منتشر شده خریداری و توزیع می شود.

وی گفت: توزیع 126 کارتن کتاب، با موضوعات کلیات، فلسفه، روانشناسی، دین، علوم اجتماعی، علوم خالص، علوم عملی، هنر و سرگرمی، ادبیات، تاریخ و جغرافیا و کمک درسی طی سال گذشته، بخشی از نیاز کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را برآورده کرده است.

وی خاطر ‌نشان کرد: چهار کارتن نرم‌افزار رایانه‌‌ای حاوی 800 عدد سی‌دی به این کانون‌ها اختصاص یافته، که امیدواریم با ارائه سهمیه بیشتر در سال جاری بتوانیم به همه متقاضیان، کتاب و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ارائه کنیم.

وی تصریح کرد: جوانان و علاقه مندان می توانند با مراجعه به مساجد و کانون‌های فرهنگی از امکانات مختلف مذهبی، فرهنگی و آموزشی این مراکز استفاده کنند.